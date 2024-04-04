"نيويورك تايمز": زوجة الرئيس بايدن تحثه على إنهاء الحرب في غزة

نقل تقرير في نيويورك تايمز على لسان الرئيس الأمريكي جو بايدن قوله خلال لقائه بقادة الجالية الإسلامية الثلاثاء الماضي في البيت الأبيض أن زوجته السيدة الأولى جيل بايدن، تضغط عليه لإنهاء الحرب في غزة على الفور.

وتابع التقرير أن أحد الضيوف قال لبايدن خلال اللقاء إن زوجته تعارض مشاركته بسبب دعم الرئيس لإسرائيل. ورد بايدن بأنه فهم وأن زوجته قالت له "جو أوقف ذلك، أوقفه الآن".

يواجه بايدن دعوات لوقف الحرب من جانب حلفائه وبينهم السناتور كريس كونز مدلاور الداعم الأكبر للرئيس في الحزب الديمقراطي أقله فرض تقييدات على إمداد السلاح لإسرائيل.

تخطت الضغوط بايدن نفسه لتمارس على جيل بايدن ففي أريزونا قاطع المتظاهرون الشهر الماضي حلال فعالية بعنوان "نساء من أجل بايدن" خطاب السيدة الأولى وطالبوا بمعرفة سبب دعم بايدن "للإبادة الجماعية" في غزة. وحدث ذلك أيضًا في مناسبات في ويسكونسن وفيرمونت وأثناء خطاب ألقاه في حفل عشاء لحملة حقوق الإنسان في لوس أنجلوس، على ما أفاد واينت الخميس.

وعقب البيت الأبيض على التقرير بالقول: "لا توجد فجوة بين الرئيس وزوجته فيما يتعلق بالصراع وبايدن لم تطالب بإنهاء الحرب. وقالت إليزابيث ألكسندر، مديرة اتصالات جيل بايدن، لصحيفة التايمز: "السيدة الأولى، تماما مثل الرئيس، تشعر بالحزن بسبب الهجمات على عمال الإغاثة الإنسانية والخسائر المستمرة في أرواح الأبرياء في غزة. وكلاهما يريد من إسرائيل أن تفعل المزيد لحماية المدنيين".