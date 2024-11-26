مساعد ترامب المقرب طلب رشوة من مرشحين لمناصب

طلب بوريس إيبستاين، أحد كبار مستشاري الرئيس المنتخب دونالد ترامب، من المرشحين المحتملين لمناصب حكومية أن يمنحوه "رسوم استشارية شهرية" - أي رشوة - مقابل دعمه لهم أمام ترامب - ونُشر هذا اليوم (الثلاثاء). ) في "واشنطن بوست".

والذين كشفوا هذه القضية هم محامو ترامب، الذين أعدوا في الأيام الأخيرة مراجعة شاملة حول هذا الموضوع. إبستين هو محامٍ كبير يتمتع بنفوذ واسع في إدارة ترامب. وجدت المراجعة أن ابستاين حاول طلب رشوة من سكوت بيسانت، الذي اختاره ترامب لمنصب وزير الخزانة.

ووصفت المراجعة القانونية ما أسمته "النمط المزعج" لإبستاين. كان يتواصل مع الأشخاص الذين يسعون للوصول إلى ترامب، ويعرض عليهم المساعدة إذا كانوا على استعداد لمنحه رسوم استشارة شهرية، مما يخلق تضاربًا في المصالح.

وفقًا للتقرير، في اليوم التالي للقاء وزير الخزانة القادم بيسانت لأول مرة مع ترامب في فبراير، دعاه إبستاين لتناول الغداء في أحد فنادق بالم بيتش، حيث طلب إبستين "راتبًا شهريًا" لا يقل عن 30 ألف دولار شهريًا للترويج لبيسانت.

لاحقًا، طلب إبستاين مبيسانت استثمار 10 ملايين دولار في دوري كرة السلة. رفض بيسانت أيضًا هذه المرة، على الرغم من اعتقاده أنه إذا استثمر، فإن إبستاين سيعامله بتعاطف أكبر، وفقًا لشخص مطلع على نتائج التقرير.

AP/Matt Kelley

وبحسب التقرير، بعد الانتخابات، بدأ بيسانت يعتقد أن إبستين عرّضه للخطر عندما سعى إلى انتخابه وزيراً لخزانة ترامب. وفي محادثة محددة بين الاثنين، قال إبستاين إنه "بوريس إف إيبستاين" وأنه كان ينبغي على بيسانت أن يدفع مقابل خدماته في وقت سابق، وفقًا لشخص مطلع على النتائج القانونية. وفي وقت لاحق، واجه بيسانت شخصيًا في منزل ترامب لقضاء العطلات في مارالاغو "بطريقة تهديد"، وفقًا لشهود كانوا هناك.

ويشير التقرير أيضًا إلى أن ترامب أمر بإعداد التقرير بعد سماع مزاعم بأن إبستاين طلب أموالاً من المرشحين المحتملين.

وأوصت المراجعة بإنهاء عمل إبستاين مع ترامب وتقربه منه، وحذرت من تطور فضيحة لترامب وحتى فتح قضية جنائية ضد إبستاين. ونفى إبستاين هذه المزاعم.

وقال في بيان: "إنه لشرف لي أن أعمل مع الرئيس ترامب وفريقه". وأضاف: "هذه الادعاءات كاذبة وتشهيرية ولن تصرف انتباهنا عن جعل أمريكا عظيمة مرة أخرى".