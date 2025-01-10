لأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة: لا سجن ولا غرامة لترامب في قضية "شراء الصمت"

لأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة، أدين الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، اليوم الجمعة، في قضية رشوة الممثلة الإباحية ستورمى دانييلز، ولكن المحكمة في نيويورك لم تحكم على ترامب بدفع غرامة أو بالسجن، وأفرجت عنه دون إمكانية الإفراج المشروط.

وعلن قاضي محاكمة ترامب في قضية "شراء الصمت" بعدم فرض عقوبة السجن أو الغرامة على الرئيس الأميركي المنتخب وإطلاق سراح غير مشروط بعد إدانته إلا أنه أكد على إلى أن الحكم سيظل على سجله الجنائي.

وبدأت جلسة النطق بالحكم ضد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب في قضية "شراء الصمت" والمنتظر أن يصدر الحكم فيها، اليوم الجمعة، فيما يتعلق بإدانته في قضية أموال دفعت لممثلة أفلام إباحية مقابل إسكاتها، وهي القضية المعروفة إعلامياً بـ"شراء الصمت" والتي ألقت بظلالها لفترة من الوقت على مساعيه للعودة مجددا إلى البيت الأبيض.

وظهر الرئيس الأميركي المنتخب بالفيديو في جلسة النطق بالحكم حيث علق على محاكمته بقوله أنها نكسة هائلة للقضاء في نيويورك.

وقال الرئيس ترامب إنه "يحترم" رفض المحكمة العليا الأميركية تأجيل الحكم ضده في قضية المال مقابل الصمت، المنتظر صدوره اليوم، وأعلن أنه يعتزم الاستئناف. وقال ترامب في عشاء مع حكام جمهوريين في ناديه الخاص بفلوريدا: "أنا أحترم رأي المحكمة - أعتقد أن هذا كان في الواقع رأيا جيدا بالنسبة لنا لأنكم رأيتم ما قالوه، لكنهم دعوا إلى الاستئناف، والاستئناف يتعلق بالقضية الأكبر. لذلك، سنرى كيف سينتهي الأمر".

وأضاف القاضي "لكن هذه القوانين لا تقلل من خطورة الجريمة ولا تبرر ارتكابها بأي شكل من الأشكال. ومن بين السلطات التي لا تمنحها هذه القوانين سلطة نقض حكم هيئة المحلفين"، وأشار إلى أن "المواطنين العاديين لا يحصلون على هذه الحماية القانونية. ومن واجب الرئيس أن يمنح هذه الحماية لصاحب المنصب. إن مواطني هذه الأمة هم الذين قرروا مؤخرًا أنه يجب أن يحصلوا على فوائد هذه الحماية مرة أخرى".