ناشط يساري متطرف ومناهض للرأسمالية: أبرز المعلومات عن القاتل في المتحف اليهودي في واشنطن

إلياس رودريجيز (30 عاما) من شيكاغو هو المشتبه به في إطلاق النار الذي وقع صباح اليوم (الخميس) خارج المتحف اليهودي في واشنطن، والذي أدى إلى مقتل رجل وامرأة، وهما موظفان في السفارة الإسرائيلية في الولايات المتحدة. وأفاد شهود عيان أن مطلق النار كان يرتدي الكوفية ويصرخ "الحرية لفلسطين". وبالإضافة إلى ذلك، دخل إلى المتحف مباشرة بعد إطلاق النار، وتظاهر بأنه شاهد عيان. حتى أن الحاضرين أحضروا له الماء عندما رأوه منزعجًا. وبالإضافة إلى ذلك، ووفقا للتقارير، فقد أطلق ما لا يقل عن عشر طلقات نارية من مسدس.

ولد رودريجيز ونشأ في شيكاغو، إلينوي، وحصل على درجة البكالوريوس في اللغة الإنجليزية من جامعة إلينوي. عمل مؤخرًا في مجال الطب العظمي. ويقوم مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي بنشر معلومات عن أنشطة رودريجيز في المنظمات اليسارية المتطرفة في شيكاغو.

وهناك توثيق لرودريجز في مظاهرة لمنظمة تدعى "التحرير"، حزب الاشتراكية والتحرير. وتظهر هذه الصورة أيضًا على موقعهم الإلكتروني.

https://x.com/i/web/status/1925430055024382445