ناشط يساري متطرف ومناهض للرأسمالية: أبرز المعلومات عن القاتل في المتحف اليهودي في واشنطن

إلياس رودريجيز (30 عاما) من شيكاغو هو المشتبه به في إطلاق النار الذي وقع صباح اليوم (الخميس) خارج المتحف اليهودي في واشنطن، والذي أدى إلى مقتل رجل وامرأة، وهما موظفان في السفارة الإسرائيلية في الولايات المتحدة. وأفاد شهود عيان أن مطلق النار كان يرتدي الكوفية ويصرخ "الحرية لفلسطين". وبالإضافة إلى ذلك، دخل إلى المتحف مباشرة بعد إطلاق النار، وتظاهر بأنه شاهد عيان. حتى أن الحاضرين أحضروا له الماء عندما رأوه منزعجًا. وبالإضافة إلى ذلك، ووفقا للتقارير، فقد أطلق ما لا يقل عن عشر طلقات نارية من مسدس.

ولد رودريجيز ونشأ في شيكاغو، إلينوي، وحصل على درجة البكالوريوس في اللغة الإنجليزية من جامعة إلينوي. عمل مؤخرًا في مجال الطب العظمي. ويقوم مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي بنشر معلومات عن أنشطة رودريجيز في المنظمات اليسارية المتطرفة في شيكاغو.

وهناك توثيق لرودريجز في مظاهرة لمنظمة تدعى "التحرير"، حزب الاشتراكية والتحرير. وتظهر هذه الصورة أيضًا على موقعهم الإلكتروني.

https://x.com/i/web/status/1925430055024382445 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

في الماضي، تحدث رودريجيز ضد نية أمازون افتتاح مقر رئيسي في شيكاغو، وربطها بجريمة قتل كوان ماكدونالد (شاب أمريكي من أصل أفريقي قُتل على يد ضابط شرطة في عام 2014)، وقال رودريجيز: "الثروة التي جلبتها أمازون إلى سياتل لا يتم تقاسمها مع سكانها السود". وتابع :" إن (تبييض أمازون لمدينة سياتل) عنصريةٌ هيكليةٌ وخطرٌ مباشرٌ على جميع العاملين فيها. فهل نرغب نحن في شيكاغو وفي جميع أنحاء البلاد في دولةٍ تسيطر عليها وتحتلها شركاتٌ عملاقة، حيث لا يعيش إلا الأغنياء والبيض، بينما تعيش الغالبية العظمى منا على هامش المدينة والمجتمع في فقرٍ متزايد؟ لا أعتقد ذلك.

عمل سابقًا في The HistoryMaker - وهي شركة توثيق وثائقي تصف نفسها بأنها مستودع رقمي لتجربة ذوي البشرة السوداء. كما أعد رودريجيز خطوطًا بحثية مفصلة وسيرًا ذاتية لقادة ناجحين في المجتمع الأمريكي من أصل أفريقي خلال عملية في أرشيف الأبحاث والتعليم غير الربحي . وذلك قبل انضمامه إلى The HistoryMakers في عام 2023، حيث عمل كاتب محتوى لشركات التكنولوجيا التجارية وغير التجارية، على المستوى الوطني والإقليمي. وهو يعيش في حي أفونديل في شيكاغو.