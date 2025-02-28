دونالد ترامب يعتزم توقيع أمر تنفيذي تاريخي لجعل اللغة الإنجليزية اللغة الرسمية للولايات المتحدة

يعتزم الرئيس الأميركي دونالد ترامب توقيع أمر تنفيذي تاريخي من المتوقع أن يجعل اللغة الإنجليزية اللغة الرسمية للولايات المتحدة، بحسب مسؤولين في البيت الأبيض تحدثوا إلى صحافيين من صحيفة وول ستريت جورنال التي أوردت خبر هذه الخطوة اليوم الجمعة. وهذه خطوة تشكل تغييراً كبيراً في السياسة الأميركية، إذ لم يكن للولايات المتحدة لغة رسمية على المستوى الفيدرالي منذ ما يقرب من 250 عاماً.

على مر السنين، أصبحت الولايات المتحدة مجتمعًا متعدد الثقافات، حيث يتحدث الناس مئات اللغات في جميع أنحاء البلاد - نتيجة لاستيعاب المهاجرين من جميع أنحاء العالم. وفي أعقاب الخطوة المتوقعة، من شأن الأمر إلغاء أمر فيدرالي أصدره الرئيس بيل كلينتون، والذي ألزم الوكالات الفيدرالية ومتلقي التمويل بتقديم المساعدة بلغات إضافية للمتحدثين بغير اللغة الإنجليزية.

وبحسب ملخص البيت الأبيض، سيظل مسموحًا للوكالات الفيدرالية بتقديم الوثائق والخدمات بلغات أخرى غير الإنجليزية، لكن الهدف الرئيسي من الأمر هو تعزيز وحدة المجتمع الأمريكي، وتحسين الكفاءة في الحكومة، وزيادة المشاركة المدنية في البلاد.

وتأتي هذه الخطوة على خلفية زيادة عدد المهاجرين إلى الولايات المتحدة وحملة ترامب الانتخابية، التي ركزت على قضايا تعزيز الهوية الأمريكية وتقييد الهجرة.