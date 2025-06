"المهاجم مصري الجنسية "|| 8 مصابين بينهم إصابة حرجة بهجوم بزجاجات حارقة على مسيرة من أجل المختطفين الإسرائيليين في كولورادو الأمريكية

أصيب ثمانية أشخاص، بينهم ناجية من الهولوكوست تيلغ من العمر 88 عامًا وأستاذ من جامعة كولورادو، الليلة الماضية (الأحد - الاثنين) في هجوم عنيف خلال مسيرة صامتة تضامنًا مع المختطفين في غزة، في مدينة بولدر بولاية كولورادو. نُقل أحد المصابين إلى المستشفى في حالة حرجة. وعلّق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو على الاعتداء قائلاً: "أنا وزوجتي ندعو الله أن يمنّ على المصابين بالسلامة، هذا نتيجة افتراءات دموية ضد إسرائيل".

وأفاد مسؤولون بأن المهاجم، محمد صبري سليمان، البالغ من العمر 45 عاما، ألقى زجاجات حارقة ووسائل حارقة بدائية الصنع، بينما كان يصرخ "حرروا فلسطين" و"انهوا الصهيونية".

أُلقي القبض على سليمان، وهو مواطن مصري دخل الولايات المتحدة عام 2022 بتأشيرة سياحية انتهت صلاحيتها في فبراير/شباط 2023، في موقع الحادث. ووصف مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) الحادث بأنه "هجوم إرهابي مُستهدف"، ويجري التحقيق فيه بشكل مشترك بين الوكالات الفيدرالية ووزارة الخارجية.

نُظمت المسيرة بالقرب من مبنى المحكمة التاريخي في المدينة، في إطار مبادرة "انقذوا أرواحهم"، التي تُقام أسبوعيًا منذ هجوم 7 أكتوبر. في هذه المسيرات، يُغني المشاركون ويقرأون أسماء الرهائن ويسعون إلى رفع مستوى الوعي بمحنتهم.

كما أفيد، نُقلت مصابة في حالة خطيرة إلى مستشفى محلي. وتلقى أربعة مصابين آخرين العلاج وغادروا المستشفى لاحقًا. أخلت الشرطة ثلاثة شوارع في منطقة الهجوم، وعثرت على سيارة مرتبطة بالمشتبه به.

أدان حاكم ولاية كولورادو، جاريد بوليس، وهو يهودي، هذا العمل بشدة قائلاً: "إنها جريمة كراهية معادية للسامية صادمة، عشية عيد شافوعوت . تعرض ستة مواطنين لهجوم وحشي أثناء وقوفهم سلمياً من أجل المختطفين. يجب ألا يُسمح للكراهية بأن تتجذر في كولورادو".

https://x.com/i/web/status/1929304497051836844