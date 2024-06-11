ضربة موجعة للرئيس الأمريكي :إدانة هانتر بايدن بكافة التهم الموجهة له بقضية "حيازة السلاح"

أدانت هيئة المحلفين في ديلاوير نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن هانتر بكافة التهم الثلاثة الموجّهة إليه في المحاكمة الفيدرالية المتعلقة بقضية "حيازة السلاح".وخلصت الهيئة إلى أن هانتر انتهك القوانين الخاصة لمنع مدمني المخدرات من حيازة الأسلحة النارية.

هذا وبدأت المداولات بعد ظهر اليوم استمرت لثلاث ساعات قبل النطق بالقرار، وتصل عقوبة اثنتين من التهم الى السجن لمدة أقصاها عشر سنوات، في حين تصل العقوبة الثالثة الى خمس سنوات كحد أقصى. ووفقا للتوصيات التوجيهية الفيدرالية يمكن الحكم عليه بالسجن لأكثر من عام، لكن يمكن للقاضي أن يحكم عليه لمدة أكثر أو أقل، كما تحمل كل تهمة غرامة قصوة تبلغ 250 ألف دولار.

وفي أول تعقيب للرئيس الأمريكي جو بايدن على القرار القضائي قال "أقبل نتائج المحاكمة" وأضاف الرئيس الأمريكي: "سأواصل احترام العملية القانونية. وهانتر يفكرفي استئناف الحكم".

تأتي هذه المحاكمة بالوقت الذي يواجه فيه الرئيس الأمريكي معركة إعادة انتخابه ضد منافسه دونالد ترامب في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وكان بايدن صرج بوقت سابق خلال مقابلة تلفزيونية الأسبوع الماضي أنه لن يمنح العفو لنجله في حال إدانته