الولايات المتأرجحة في الولايات المتحدة – وهذه المرة: ولاية كارولينا الشمالية

9 أيام تفصلنا عن الانتخابات في الولايات المتحدة: يبلغ عدد سكانها ما يزيد قليلاً عن عشرة ملايين نسمة، منهم 7.6 مليون مسجلون للتصويت، ويوجد في ولاية كارولينا الشمالية 16 ناخباً لمنح الفائز أو الفائزة في الانتخابات الرئاسية المقبلة في الولايات المتحدة. مصير الولايات المتأرجحة – مشروع خاص

بدأ التصويت المبكر في الولاية، التي كانت من أولى المستعمرات في الولايات المتحدة، في 17 أكتوبر/تشرين الأول، وكانت نسبة المشاركة مرتفعة. وفي انتخابات عام 2016، فاز المرشح الجمهوري آنذاك دونالد ترامب بالولاية بحصوله على ما يقرب من 200 ألف صوت أكثر من تلك التي حصلت عليها المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون، وعندما فاز بها عام 2020، ضاقت هذه الفجوة أمام الرئيس بايدن – بثلاثة وسبعين ألف صوت فقط، ويعتقد كلا المرشحين هذا العام أن لديهما فرصة حقيقية للفوز بالولاية المتأرجحة.

ليست الرئاسة فقط على المحك في ولاية كارولينا الشمالية، بل كذلك منصب الحاكم؛ صنع المرشح الجمهوري مارك روبنسون اسمًا لنفسه، لجميع الأسباب الخاطئة، حيث وجد تحقيق أجرته شبكة CNN وجود مراسلات بين المرشح ونائب الحاكم الحالي، على موقع إباحي يسمى "أفريقيا العارية". ومن بين أمور أخرى، أعرب روبنسون، وهو أمريكي من أصل أفريقي، عن حنينه لعصر العبودية، وذكر أنه سيكون سعيدًا بامتلاك العديد من العبيد، واصفًا نفسه بـ "النازي الأسود". وسبق أن صرح ترامب بأنه لا يعرف روبنسون، على الرغم من دعمه العلني له قبل تفجر القضية المحرجة.

وسيفوز خصم روبنسون، المدعي العام للولاية واليهودي الإصلاحي جوش شتاين، بمنصب الحاكم. بالإضافة إلى ذلك، يترشح 14 من ممثلي الولاية في الكونجرس أيضًا للانتخابات، بينما لا تزال ولاية كارولينا الشمالية تتعامل مع آثار إعصار إيلين الذي ضرب الولاية أوائل أكتوبر.

AP Photo/Matt Rourke

كل ولاية لها أولوياتها، وتهتم ولاية كارولينا الشمالية بشكل أساسي بالاقتصاد: التضخم بعد فيروس كورونا، والأسعار في السوبر ماركت، والقضايا اليومية التي تؤثر علينا جميعًا في النهاية وتؤثر على جيوبنا. وفي هذه القضية، يتمتع ترامب بميزة على هاريس في استطلاعات الرأي، لكن لا يزال يُنظر إلى المرشحة الديمقراطية على أنها شخص سيهتم بمستقبل الطبقة الوسطى أكثر من الرئيس السابق.

وفي الوقت الحالي، تظهر استطلاعات الرأي أن المرشح الجمهوري يتقدم على الولاية ببضع نقاط مئوية، ولا يزال ضمن هامش الخطأ الإحصائي. إن ولاية كارولينا الشمالية جزء من "الاستراتيجية الجنوبية" التي يتبناها الجمهوريون، وتاريخياً يميلون إلى الفوز بها. وإذا كان للتصويت المبكر أي مؤشر، فإن نسبة المشاركة في الانتخابات في الولاية ستكون عالية، وفي الأيام التي تلي الخامس من نوفمبر سنعرف من سيمنحه 16 ناخباً لولاية نورث كارولينا، في الطريق إلى 270 ناخبًا اللازمة لتحقيق النصر