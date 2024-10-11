استطلاع "وول ستريت جورنال": هاريس وترامب لا زالا متقاربين

أظهر استطلاع جديد لصحيفة "وول ستريت جورنال"، أجرته بين الناخبين في ولايات ميشيغان وويسكونسن وجورجيا ونيفادا ونورث كارولينا وبنسلفانيا، أن كامالا هاريس ودونالد ترامب لا يزالان متقاربين للغاية في السباق على رئاسة الولايات المتحدة.

في حين أن هاريس لديها تقدم صغير في أريزونا وميشيغان وويسكونسن وجورجيا، فإن ترامب لديه تقدم مماثل في نيفادا ونورث كارولينا وبنسلفانيا، ولكن لا يتقدم أي منهم بأكثر من نقطتين مئويتين، باستثناء تقدم ترامب بخمس نقاط في نيفادا، التي مثل الآخرين، تقع ضمن هامش الخطأ في الاستطلاع. وتختلف هذه النتائج قليلا عن معظم استطلاعات الرأي، ولكن ليس بالشكل الذي يغير الصورة العامة، وتبقى الفجوة بين المرشحين صغيرة جدا.

وقال ديفيد لي، خبير استطلاعات الرأي الجمهوري الذي عمل في الاستطلاع الحالي، لصحيفة وول ستريت جورنال: "هذا الأمر سيتم حسمه حتى النخاع، الأسابيع الثلاثة المقبلة مهمة. لا يمكن أن تكون الأمور أكثر تقاربا".