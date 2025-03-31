العثور على جثث 3 جنود أميركيين فقدوا في ليتوانيا ويجري البحث عن الرابع

أعلن الجيش الأميركي اليوم الإثنين، عن العثور على جثث ثلاثة من جنوده الذين فقدوا خلال مهمة تدريبية بالقرب من بافلادا في ليتوانيا الأسبوع الماضي، ولم يتم الكشف عن هوياتهم، ولا يزال البحث مستمرا عن الجندي الرابع، بحسب الجيش.

وقال الجيش إن الجنود، الذين كانوا جميعهم متمركزين في قاعدة فورت ستيوارت بولاية جورجيا، فقدوا منذ يوم الثلاثاء أثناء تدريب. وتم العثور على مركبتهم التي يبلغ وزنها 63 طناً يوم الأربعاء مغمورة في حوالي 15 قدماً من الماء والطين في منطقة تدريب.

وقال وزير الدفاع الليتواني ديوفيل سكالين لشبكة إيه بي سي عبر الهاتف الأسبوع الماضي: "على الأرجح أن الشاحنة من طراز إم 88 سقطت في المستنقع"، وربما تكون المركبة "غرقت في القاع".

وجاء في بيان للجيش الأميركي: "كان الجنود، الذين لن يتم الكشف عن هوياتهم ريثما يتم إخطار أقربائهم، قد فُقدوا في وقت مبكر من صباح 25 مارس في أثناء وجودهم على متن مركبة الإنقاذ المدرعة M88A2 Hercules خلال عملية إصلاح وسحب مركبة تكتيكية متوقفة.. ولا تزال عمليات البحث عن الجندي الرابع واحتمال إنقاذه مستمرة".

وأكد البيان أن الجيش الأمريكي والسلطات الليتوانية تجريان تحقيقا لتحديد سبب الحادث. يشار إلى أن سيارة الإنقاذ المدرعة التي نفذ بها الجيش العملية تم انتشالها من المياه، اليوم الاثنين.

وكانت القيادة الأمريكية لأوروبا وإفريقيا (USAREUR-AF) قد أعلنت الثلاثاء الماضي عن فقدان 4 جنود أمريكيين من اللواء الأول فرقة المشاة الثالثة خلال تدريبات تكتيكية مخطط لها بالقرب من بابراد في شرق ليتوانيا بالقرب من الحدود مع بيلاروسيا.

ويوم الأربعاء تم العثور على آلية الإخلاء والإصلاح المدرعة من طراز "إم-88" التي كان يستقلها الجنود المفقودون، غارقة في منطقة غابات مستنقعية.