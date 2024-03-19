وزيرة خارجية كندا: سنوقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل

أعلنت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي أن أوتاوا ستوقف صادراتها من الأسلحة إلى إسرائيل. ويأتي بيان جولي بعد يوم من دعوة مجلس النواب في كندا إلى وقف شحنات الأسلحة إلى إسرائيل. في حين هاجم وزير الخارجية يسرائيل كاتس القرار بشدة، قائلا إن "التاريخ سيحكم على الخطوة الحالية للحكومة الكندية بقسوة".

وأكدت جولي أن قرار مجلس النواب غير ملزم، لكن رغم ذلك قررت الحكومة وقف شحنات الأسلحة المستقبلية إلى إسرائيل. ومؤخرا، أخرت كندا شحنة 11 مركبة مدرعة للشرطة الإسرائيلية وشحنة أخرى من أجهزة الرؤية الليلية. وفي كلتا الحالتين الحديث يدور عن سلاح دفاعي وليس هجومي، لكن رغم ذلك فإن كندا -التي لديها قوانين صارمة للغاية لتصدير الأسلحة- أخرتها.

ووفقا للتقديرات، بيان الوزيرة يأتي على خلفية قرار الحزب الحاكم تصحيح مشروع قانون كان من المفترض أن يمر في مجلس النواب، من خلال "الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين" بالمطالبة "بالعمل مع شركاء دوليين من أجل التوصل بشكل فعال الى هدف السلام الشامل، العادل والمستمر، بما في ذلك الدعوة إلى إقامة دولة فلسطينية كجزء من حل الدولتين من خلال المفاوضات". وجاء تخفيف القرار بعد محادثة أجراها الوزير بيني غانتس مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو.

وأضاف الوزير كاتس ردا على القرار أنه "من المؤسف أن الحكومة الكندية تتخذ خطوة تتحدى حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد قتلة حماس الذين ارتكبوا جرائم فظيعة ضد الإنسانية وضد المواطنين الإسرائيليين الأبرياء، بما في ذلك كبار السن والنساء والأطفال. دولة إسرائيل ستواصل القتال حتى يتم القضاء على حماس وإعادة جميع المختطفين إلى ديارهم".