خلال خطاب نتنياهو أمام الكونغرس: رشيدة طليب تجلس بالمدرجات ترتدي كوفية وتحمل لافتة "مجرم حرب"
عضوة الكونغرس من المعسكر التقدمي للحزب الديمقراطي أبدت احتجاجاً صامتاً خلال خطاب رئيس الحكومة الإسرائيلية أمام الكونغرس • شاهدوا الصور
i24NEWS
دقيقة 1
دقيقة 1
إلى جانب التصفيق الذي تلقاه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو مساء الأربعاء قبل خطابه أمام الكونغرس الأميركي، عبرت عضو المعسكر التقدمي في الحزب الديمقراطي الأمريكي ،رشيدة طليب عن احتجاجها الصامت على الخطاب - ولوحت بـلافتة كتب عليها "مجرم حرب".شاهدوا الصور
تلقت هذه المقالة 0 تعليق