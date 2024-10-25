نواب أمريكيون يطالبون بالتحقيق مع جاريد كوشنير، فما علاقة هذا مع السعودية؟

طلب رئيس اللجنة المالية بمجلس الشيوخ الديمقراطي وعضو ديمقراطي بالكونغرس، الخميس، من المدعي العام الأميركي تعيين مدع خاص للتحقيق فيما إذا كان جاريد كوشنر، صهر الرئيس السابق دونالد ترامب، يتصرف بصفته كوكيل أجنبي غير مسجل للسعودية، جاء ذلك بموجب رسالة للمشرعين.

واستشهدت رسالة السناتور رون وايدن والنائب جيمي راسكين بتقرير نشرته رويترز في 4 أكتوبر/تشرين أول كشف أن كوشنر ناقش الدبلوماسية الأمريكية -السعودية فيما يتعلق بإسرائيل مع الحاكم الفعلي للمملكة العربية السعودية، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، عدة مرات منذ مغادرته الإدارة الأمريكية.

وكتب وايدن وراسكين في رسالة من ثماني صفحات إلى المدعي العام مريك جارلاند: "هذا الكشف مقلق للغاية، حيث يبدو أن السيد كوشنر يؤثر على السياسة الخارجية الأمريكية من خلال العمل كمستشار سياسي للحكومة السعودية وفي المقابل يتلقى أموالها". وقال كوشنر في بيان: "لا يوجد تضارب في المصالح"، وختم البيان باعتبار هذه الخطوة "حركات سياسية غبية".