هل زارها فعلا؟ ومتى؟||دونالد ترامب يقول :"قمت بزيارة غزة !"

قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، الليلة الماضية (الاثنين)، إنه زار غزة في الماضي، جاءت تصريحاته خلال مقابلة مع مذيع الراديو هيو هيويت، بمناسبة ذكرى هجوم السابع من أكتوبر. لزيارة الرئيس السابق لا يوجد توثيق، وطلب منه توضيح الأمور. وردا على ذلك قال مساعد الحملة الانتخابية إن غزة في إسرائيل، وإن "ترامب زار إسرائيل".

وعندما سأل المضيف ترامب عما إذا كان يعتقد أن غزة يمكن أن تكون جميلة مثل موناكو، أجاب ترامب "يمكن أن تكون أفضل من موناكو. إنها تتمتع بأفضل موقع في الشرق الأوسط، وأفضل مياه، إنها الأفضل في كل شيء. كنت أقول ذلك لسنوات. لقد كنت هناك، وكان صعبًا. إنه مكان صعب، قبل كل الهجمات وقبل ما حدث في العامين الماضيين".

ولا يوجد سجل وتوثيق عن وجود ترامب في غزة على الإطلاق، خلال فترة وجوده كرئيس أو كرجل أعمال. في عام 2017، وهو عامه الأول في منصبه، زار ترامب إسرائيل وسافر إلى الضفة الغربية - وهي منطقة منفصلة تقع على بعد حوالي 30 كيلومترا من غزة في أقرب نقطة - لعقد اجتماع مع رئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن في بيت لحم.