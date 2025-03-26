"وقت إقلاع الطائرات": "أتلانتيك" تنشر مواد من المحادثة السرية التي خطط خلالها لهجوم ضد الحوثيين

نشرت مجلة "أتلانتيك" اليوم (الأربعاء) خطط الهجمات في اليمن كما كشفت عنها محادثة بين كبار المسؤولين في الحكومة الأمريكية عبر تطبيق "سيجنال"، والتي كشف لها رئيس تحرير الصحيفة جيفري جولدبيرج بالصدفة. ويأتي نشر الخطط تحديدًا ردًا على نفي إدارة ترامب نشر خطط الهجوم في الدردشة، في محاولة لتقليل من الإخفاق الخطير في أمن المعلومات.

وأشارت مجلة أتلانتيك إلى أن "تصريحات بيت هيجسيث وتولسي جابارد وجون راتكليف ودونالد ترامب - إلى جانب تصريحات العديد من المسؤولين الحكوميين بأننا نكذب بشأن محتوى النصوص في سيجنال - دفعتنا إلى الاعتقاد بأن الناس يجب أن يطلعوا على النصوص للوصول إلى استنتاجاتهم الخاصة".

هكذا كتبت الصحيفة عن بداية المحادثة: "في الساعة 11:44 بالتوقيت الشرقي، نشر هيجسيث بأحرف كبيرة في الدردشة: ’تحديث الفريق’ الطقس مناسب. لقد أكدت للتو للقيادة المركزية أننا سننطلق لبدء المهمة". ويواصل نص هيجسيث: "12:15: غادرت الطائرات الأولى. وفي الساعة 13:45، ستبدأ نافذة الهجوم الأولى. كما غادرت الطائرات بدون طيار للهجوم".

وتابعت الصحيفة: "دعونا نتوقف هنا للحظة للتأكيد على نقطة ما". "تظهر هذه الرسالة الإشارة أن وزير الدفاع الأمريكي أرسل رسالة نصية إلى مجموعة تضمنت رقم هاتف غير معروف له - هاتف غولدبرغ الخلوي - في الساعة 11:44. وكان ذلك قبل 31 دقيقة من إطلاق أولى الطائرات الحربية الأمريكية، وقبل ساعتين ودقيقة من بدء الهجوم ضد الحوثيين. وإذا تم استلام هذه الرسالة النصية من قبل شخص معاد للمصالح الأمريكية - أو شخص ببساطة غير متحفظ ولديه إمكانية الوصول إلى شبكات التواصل الاجتماعي - فسيكون لدى الحوثيين ما يكفي للاستعداد لما كان من المفترض أن يكون هجومًا مفاجئًا. وكان من الممكن أن تكون العواقب على الطيارين الأمريكيين كارثية".

وتتابع "أتلانتيك" نقلاً عن البيان: "في الساعة 14:10 وردت رسالة تفيد بمغادرة طائرات إضافية لهجوم ثان. وفي الساعة 1415: 'هجوم بطائرات بدون طيار على الهدف. مسار ناجح لمقاتلينا". بعد ذلك بوقت قصير، أرسل نائب الرئيس جي دي فانس رسالة نصية جماعية: "سأصلي من أجل النصر".

Business Wire/AP

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وردا على استفسار من الصحيفة قبل نشر النصوص، أكد البيت الأبيض أنه، من وجهة نظره، لم تكن هناك معلومات سرية في المحادثة. ومع ذلك، فقد اعترضوا على نشر المواد. ونشرتها مجلة أتلانتيك على أي حال، بحجة أن "هناك مصلحة عامة واضحة في الكشف عن نوع المعلومات التي أدرجها مستشارو ترامب في قنوات الاتصال غير الآمنة، خاصة وأن مسؤولي الإدارة يحاولون التقليل من أهمية الرسائل التي تمت مشاركتها".

ونذكر أن غولدبرغ كشف يوم الاثنين أن مسؤولين كبارا في إدارة ترامب أدرجوه بالخطأ ضمن المجموعة التي خططت للهجمات على الحوثيين. كان غولدبيرغ على علم بالهجوم قبل ساعتين من وقوعه.