بايدن يثير ضجة في الولايات المتحدة: "يجب علينا سجن ترامب"

تحدث الرئيس الأميركي جو بايدن الليلة الماضية (الثلاثاء) في مكاتب الحملة الانتخابية للحزب الديمقراطي - وأثار ضجة عندما قال عن المرشح الجمهوري دونالد ترامب إنه "يجب أن يُسجن".

وهكذا قال -بعد أن سرد عددا من المخاطر التي تشكلها رئاسة ترامب الثانية في مكتب حملة الحزب الديمقراطي-: "أعلم أن الأمر يبدو غريبا. يبدو أنني إذا قلت ذلك قبل خمس سنوات، كنتم ستسجنونني. يجب علينا أن نحبسه."

وبينما قامت مجموعة من كبار الديمقراطيين بالتصفيق الحار، بدا أن بايدن يدرك أن تعليقه يُؤخذ حرفياً. وسارع إلى إضافة: "اسجنوه سياسياً".

وسارعت حملة ترامب إلى التعبير عن غضبها من كلمات بايدن. وقالت كارولين ليفيت، المتحدثة باسم حملة ترامب، إن "جو بايدن اعترف للتو بالحقيقة: كانت خطته وخطة كامالا طوال الوقت هي مطاردة خصمهما الرئيس ترامب سياسيا لأنهما لا يستطيعان التغلب عليه بشكل عادل. إدارة هاريس-بايدن هي التهديد الحقيقي للديمقراطية. ندعو كامالا هاريس إلى إدانة كلمات جو بايدن المشينة".

ويشار إلى أن ترامب نفسه كان أول المتحدثين الذين طلبوا سجن معارضيه ــ بدءاً بنشر الشعار المشجع "اسجنوها!". بين أنصاره ضد المرشحة الرئاسية الديمقراطية هيلاري كلينتون في عام 2016.