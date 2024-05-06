بايدن يرد بشدة على ترامب بعد تشبيه إدارته بالغستابو

بعد اتهام الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، إدارة الرئيس الحالي جو بايدن بأنها "إدارة غستابو"، في إشارة إلى الشرطة السرية في ألمانيا النازية، أتى رد بايدن.

فقد وصف المتحدث باسم البيت الأبيض، أندرو بيتس، تصريحات المرشح الجمهوري، بالفاشية، وقال في بيان اليوم الاثنين: "بدلا من ترديد خطاب فاشي وتناول الغداء مع النازيين الجدد، وتأجيج نظريات المؤامرة التي كلفت ضابط شرطة شجاع حياته، يعمل بايدن على توحيد الأميركيين معًا حول قيم البلاد الديمقراطية وسيادة القانون"

كما اعتبر أن نهج الرئيس الحالي أدى على عكس سلفه إلى تراجع في نسبة جرائم العنف، هي الأكبر منذ 50 عاماً، وفق ما نقل موقع "أكسيوس".

وكان ترامب أدلى بكلامه يوم السبت الماضي، خلال اجتماع مع مسؤولين من حزبه بمقر إقامته في مارالاغو بولاية فلوريدا (جنوب شرق البلاد)، بحسب ما كشف تسجيل صوتي أرسله أحد المتبرعين المشاركين في الحفل لوسائل إعلام أميركية.