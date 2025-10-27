بمساعدة ترامب: حزب ميلي يفوز في الانتخابات النصفية في الأرجنتين

فاز حزب رئيس الأرجنتين خافيير ميلي في انتخابات منتصف الولاية للبرلمان - هذا ما أُعلن صباح اليوم (الاثنين). وجاء فوزه على خلفية حملة اشترط فيها رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب استمرار المساعدات للدولة بفوز الزعيم اليميني المتطرف.

Edrien ESTEVES / AFPTV / AFP

بعد فرز أكثر من 95% من صناديق الاقتراع، حصل حزب ميلي، "لي ليبرتاد أفانزا"، على حوالي 40% من الأصوات على مستوى البلاد. اعتُبرت الانتخابات في الأرجنتين بمثابة استفتاء على فترة السنتين للرئيس. المعارضة في البلاد حصلت على حوالي 31% من الأصوات.

رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، الذي دفع لفوز زعيم اليمين المتطرف ميلي، هنأه على ذلك. "إنه يقوم بعمل رائع، ثقتنا به اتضحت من قبل الشعب الأرجنتيني"، كتب على شبكته الاجتماعية "TruthSocial".