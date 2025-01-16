بايدن بانتقاد ضمني لترامب: "أصحاب الثروات يهددون الديمقراطية الأمريكية"

ألقى رئيس الولايات المتحدة، جو بايدن، خطاب الوداع الليلة (الخميس)، قبل أن يحل محله الرئيس المنتخب، دونالد ترامب، الاثنين المقبل. ومن بين أمور أخرى، شارك بايدن في خطابه حول عملية اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، ونقل انتقادات ضمنية لخليفته ، من خلال التحذير من استغلال قوة الرأسماليين في الولايات المتحدة على البلاد لغرض الإضرار بالديمقراطية.

وبدأ بايدن بتصريحاته"أيها المواطنون الأمريكيون، بعد ثمانية أشهر من المفاوضات المتواصلة من جانب إدارتي، تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار واحتجاز الرهائن بين إسرائيل وحماس، والذي قمت بتفصيل مركباته في شهر مايو. وقد تم تطوير هذه الخطة من قبل طاقمي وسوف "يجب أن يتم تنفيذها إلى حد كبير من قبل الإدارة القادمة، لذلك طلبت من فريقي تحديث الإدارة القادمة بشكل كامل، لأن هذه هي الطريقة التي يجب أن نعمل بها معًا كأمريكيين".

وأضاف الرئيس المنتهية ولايته "إن نظامنا للفصل بين السلطات والضوابط والتوازنات. قد لا يكون مثاليا، لكنه حافظ على ديمقراطيتنا لما يقرب من 250 عاما، وهي فترة أطول من أي دولة أخرى في التاريخ حاولت مثل هذه التجربة الجريئة على الإطلاق". وأضاف: "ليس لدي أدنى شك في أن أمريكا في وضع يمكنها من الاستمرار وسوف تنجح. ولهذا السبب أريد في خطاب الوداع أن أحذر البلاد من بعض الأمور التي تقلقني كثيرا".

وحذر من أن "الأمر يتعلق بتركيز السلطة الخطير في أيدي عدد قليل جدا من الأثرياء. وقد تكون العواقب خطيرة، إذا لم تتم مراقبة استغلال سلطتهم. اليوم، هناك أقلية من الثروات المتطرفة، إن السلطة والنفوذ يتشكلان في أمريكا، وهو ما يهدد حرفياً ديمقراطيتنا بأكملها، وحقوقنا وحرياتنا الأساسية، وفرصة عادلة للجميع للمضي قدمًا. يجب أن يكون الناس قادرين على كسب أكبر قدر ممكن، ولكن اللعب بنفس القواعد ، دفع حصتهم العادلة في الضرائب".

وأشار إلى أن "الأميركيين ينجرفون تحت سيل من المعلومات الخاطئة والمضللة، مما يسمح بإساءة استخدام السلطة. والصحافة الحرة تنهار، والمحررون يختفون. وتتخلى شبكات التواصل الاجتماعي عن التحقق من الحقائق. والحقيقة تختنق بالأكاذيب، من أجل السلطة والربح، يجب أن نطالب المنصات الاجتماعية بالمساءلة لحماية أطفالنا وعائلاتنا وديمقراطيتنا ذاتها من إساءة استخدام السلطة".

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ثم قال بايدن: "الذكاء الاصطناعي هو التكنولوجيا الأكثر أهمية في عصرنا، وربما في كل العصور. لا شيء يوفر إمكانيات ومخاطر أكثر عمقًا لاقتصادنا وأمننا ومجتمعنا والإنسانية. حتى أن الذكاء الاصطناعي لديه القدرة على مساعدتنا في تقديم الإجابات عن نزلات البرد، يجب وضع حد للسرطان الذي نعرفه."

"ولكن إذا لم تكن هناك ضمانات، فقد يؤدي الذكاء الاصطناعي إلى ظهور تهديدات جديدة لحقوقنا، وأسلوب حياتنا، وخصوصيتنا، وكيفية عملنا وكيف نحمي أمتنا. ويجب علينا التأكد من أن الذكاء الاصطناعي آمن وموثوق وجيد للجميع. وأوضح الرئيس المنتهية ولايته أنه في عصر الذكاء الاصطناعي، أصبح من المهم أكثر من أي وقت مضى أن يحكم الشعب، وباعتبارها دولة للحرية، يجب على أمريكا، وليس الصين، أن تقود العالم في تطوير الذكاء الاصطناعي.

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ثم وجه انتقادا ضمنيا آخر لخليفته المدان: "يجب علينا تعديل الدستور لنوضح أنه لا يوجد رئيس، بل أي رئيس، محصن من الجرائم التي يرتكبها خلال فترة ولايته. إن سلطة الرئيس ليست كذلك". فهي ليست مطلقة ولا ينبغي أن تكون".

واختتم كلماته قائلاً: "أتمنى النجاح للإدارة القادمة لأنني أريد أن تنجح أمريكا. ولهذا السبب قمت بواجبي لضمان انتقال هادئ ومنظم للسلطة، ولضمان أننا نقود بقوة قدوتنا الشخصية".

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