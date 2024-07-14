الرئيس بايدن بعد محاولة اغتيال ترامب: "لا مكان في أمريكا لمثل هذا العنف"

الرئيس الأمريكي أعلن أنه تحدث دونالد ترامب بعد محاولة اغتياله "كانت محادثة قصيرة وجيدة"

i24NEWS
i24NEWS
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الرئيس الأمريكي جو بايدن
الرئيس الأمريكي جو بايدنAP Photo/Gerald Herbert

تطرق الرئيس الأمريكي جو بايدن بتصريح إعلامي من البيت الأبيض الى محاولة اغتيال سلفه دونالد ترامب وصرح لوسائل الإعلام :"أنا ممتن بأن ترامب بخير،نحن نذكره بصلواتنا، كانت لدينا محادثة قصيرة وجيدة". وتابع "ونرسل تعازينا أيضا لعائلة الرجل الذي قتل خلال الحدث، كان يحمي عائلته".

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وأعلن بايدن بأنه أمر "بإجراء تحقيق مستقل حول إجراءات الحماية التي اتخذت قبل محاولة الاغتيال" مضيفا أنه "لا توجد معلومات عن دوافع مطلق النار. محاولة الاغتيال تتناقض مع كل ما نمثله. أمرت بأن يكون التحقيق شاملا وسريعا".

وأضاف الرئيس الأمريكي :"نصلي من أجل الشفاء العاجل للجرحى ولقوات الأمن، والخدمة السرية الذين خاطروا بحياتهم من أجل الأمة. كما قلت أمس، لا يوجد مكان في الولايات المتحدة لمثل هذا العنف في أمريكا. هذا ليس نحن".

كما أعلن بايدن أنه أمر الأجهزة السرية بتزويد خصمه السياسي بجميع الموارد اللازمة لضمان أمنه: "لقد أمرت رئيس الخدمة السرية بمراجعة جميع الترتيبات الأمنية، كلها، للحزب الجمهوري، في المؤتمر الذي يبدأ غدا في ميلووكي." 

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