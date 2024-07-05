تقرير: رسالة من 168 شخصا إلى البيت الأبيض تطالب بانسحاب بايدن من الانتخابات، وبايدن يؤكد أنه "باق في السباق"

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، مساء اليوم الجمعة، بأن السيناتور مارك وارنر، يسعى لتشكيل مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ عن الحزب الديمقراطي، لمطالبة الرئيس جو بايدن بالخروج من سباق الانتخابات الرئاسية، مشيرة إلى أن "الرسالة التي وقعها 168 عضواً في مجموعة ’ليدرشيب ناو بروجيكت’، دعت بايدن إلى الحفاظ على إرثه عبر التنحي، وإفساح المجال لمرشح آخر وسط تهديدات تشكلها ولاية ثانية لدونالد ترمب منافسه الجمهوري في الانتخابات".

فيما كتب بايدن على صفحته على منصة"إكس": "دعوني أقول بوضوح, أنا رئيس أميركا ومرشح الديمقراطيين وباق في السباق"

وذكرت الصحيفة أن قادة أعمال وممثلين للمجتمع المدني حثوا بايدن، في رسالة إلى البيت الأبيض، الجمعة، على الانسحاب، وذلك بعد يوم من تصريح الرئيسة التنفيذية لمجموعة ينتمون إليها بأن الأعضاء سيظلون يدعمونه إذا قرر الاستمرار.