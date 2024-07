الرئيس الأمريكي جو بايدن ينسحب من السباق لرئاسة الولايات المتحدة ويدعم نائبته كامالا هاريس لخوض السباق

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن انسحابه من السباق الرئاسي، في رسالة نشرها على حسابه على شبكة إكس، كما أعلن عن دعمه الكامل لنائبته كامالا هاريس لخوض السباق الرئاسي، داعيا مناصريه التبرع لحملتها.

وكتب: "لقد كان أعظم شرف في حياتي أن أخدم كرئيس. ورغم أنني كنت أرغب في الاستمرار ومحاولة إعادة انتخابي، فإنني أعتقد أن تقاعدي هو أفضل شيء لحزبي ولبلدي، وسوف أركز فقط على أداء واجباتي كرئيس حتى نهاية فترة ولايتي".

