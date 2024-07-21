الرئيس الأمريكي جو بايدن ينسحب من السباق لرئاسة الولايات المتحدة ويدعم نائبته كامالا هاريس لخوض السباق

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن انسحابه من السباق الرئاسي، في رسالة نشرها على حسابه على شبكة إكس، كما أعلن عن دعمه الكامل لنائبته كامالا هاريس لخوض السباق الرئاسي، داعيا مناصريه التبرع لحملتها.

وكتب: "لقد كان أعظم شرف في حياتي أن أخدم كرئيس. ورغم أنني كنت أرغب في الاستمرار ومحاولة إعادة انتخابي، فإنني أعتقد أن تقاعدي هو أفضل شيء لحزبي ولبلدي، وسوف أركز فقط على أداء واجباتي كرئيس حتى نهاية فترة ولايتي".

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واستعرض بايدن في الرسالة الإنجازات التي قام بها خلال فترة رئاسته :"تمتلك الولايات المتحدة أقوى اقتصاد في العالم، لقد قمنا باستثمارات تاريخية لإعادة بناء أمتنا، في خفض تكاليف الأدوية الموصوفة لكبار السن وتوسيع الرعاية الصحية الميسورة لعدد قياسي من الأمريكيين".

وتابع "قدمنا الرعاية الحرجة لمليون من المحاربين القدامى الذين تعرضوا لمواد سامة. مررنا أول قانون لسلامة الأسلحة النارية منذ 30 عامًا". وتابع "قمنا بتعيين أول امرأة أمريكية من أصول افريقية في المحكمة العليا، ومررنا التشريع الأكثر أهمية للمناخ في تاريخ العالم، لم تكن الولايات المتحدة في وضع أفضل للقيادة مما نحن عليه الآن". وأعلن انه سيتحدث الى الأمة في بيان لاحق من هذا الأسبوع بمزيد من التفاصيل حول قراره.

وعلق الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب على انسحاب جو بايدن من السباق الرئاسي، قائلا في اتصال هاتفي مع شبكة "سي إن إن" إنه "أسوأ رئيس في تاريخ البلاد" كما نقلت الشبكة الأميركية أن ترامب قال إنه سيكون من الأسهل التغلب على كامالا في الانتخابات من التغلب على بايدن.