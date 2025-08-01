"نحن نعيش في أيام مظلمة": تحذير الرئيس الأمريكي السابق

قد يعجبك أيضًا -

حذّر الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، ليل الخميس إلى الجمعة، من أن البلاد تواجه "أيامًا عصيبة" في عهد الرئيس دونالد ترامب. وأضاف خلال كلمة ألقاها في الحفل السنوي لنقابة المحامين الوطنية في شيكاغو: "يبدو أن السلطة التنفيذية تبذل قصارى جهدها لتفكيك الدستور".

«إنهم يفعلون ذلك في كثير من الأحيان بمساعدة الكونغرس الذي يقف على الحياد، ويحظون بدعم المحكمة العليا في البلاد. يا إلهي، أحكامهم»، أوضح الرئيس السابق. «يا أصدقاء، في حياتنا - في حياة الأمة - لحظات عصيبة تفصل بين ما سبق وما تلاه. لحظات تُجبرنا على مواجهة حقائق قاسية عن أنفسنا، وعن مؤسساتنا، وعن الديمقراطية نفسها».

وأضاف بايدن "أعتقد أننا نتواجد في مثل هذه اللحظة في التاريخ الأمريكي، وينعكس ذلك في كل عمل وحشي من جانب السلطة التنفيذية، وكل تراجع عن الحقوق الأساسية، وكل تآكل للسوابق الراسخة".

الرئيس السابق لم يذكر اسم ترامب صراحة، بل أشار إليه بـ"ذلك الرجل" وادعى أن الجمهور الأمريكي بدأ يفهم الحاجة للرقابة القضائية على السلطة التنفيذية.