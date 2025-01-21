عاصفة على شبكات التواصل: هل أدى ايلون ماسك تحية النازيين خلال تنصيب ترامب؟

أثار إيلون ماسك، المقرب من الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب، عاصفة وضجة على الإنترنت الليلة (الثلاثاء). فخلال كلمة ألقاها الملياردير في تجمع حاشد لأنصار ترامب في قاعة "كابيتال وان" بواشنطن، وضع يده على صدره، ولوح بها في حركة تشبه اليد المرفوعة - التحية النازية.

قام ماسك بهذه البادرة أثناء شكره لحشد المؤيدين لمساهمتهم في فوز ترامب. وقال "شكرًا لكم على تحقيق هذا"، ثم وضع يده اليمنى على قلبه، ورفع تلك اليد للأمام في الهواء بحركة مستقيمة. وقال "قلبي معكم. بفضلكم، مستقبل الحضارة مضمون".

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وفي وقت قصير، امتلأت شبكة الإنترنت بنقاش نشط حول بادرة " ماسك " غير العادية. وقارن العديد من المستخدمين على شبكة التواصل الاجتماعي X التي يملكها، هذه الإيماءة بالتحية النازية. ومع ذلك، قال مستخدمون آخرون إن " ماسك " كان يقصد الإشارة إلى الجمهور بأن قلبه ينفطر لهم".

يشار الى أن ماسك أعرب مؤخرًا عن دعمه لحزب "البديل من أجل ألمانيا" (AfD)، وهو حزب يميني متطرف يتبنى وجهات نظر معادية للسامية. حتى أنه استضاف بثًا مع زعيم الحزب على حسابه X في وقت سابق من هذا الشهر.