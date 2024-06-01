خلال ست ساعات من الاعلان عن الإدانة: حملة ترامب الانتخابية تجمع هذا المبلغ الكبير

حملة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والحزب الجمهوري جمعوا 52.8 مليون دولار في الساعات الست التي تلت اتهام ترامب بـ34 تهمة في محاكمته "أموال الإسكات". هذا ما أعلنته أمس (الجمعة) حملته. المبلغ الهائل يمثل أكثر من نصف ما جمعه الحزب كله في شهر نيسان/أبريل.

وقالت الحملة إن إجمالي المبلغ الذي تم جمعه يوم الخميس جاء في معظمه من مانحين بمبالغ صغيرة، بما في ذلك 30 بالمائة من مانحين جدد. ولا يمكن التحقق من إجمالي جمع التبرعات حتى يتم إصدار تقارير الحملة إلى لجنة الانتخابات الفيدرالية الشهر المقبل.

وجد تحليل أجرته شبكة سي بي إس نيوز لجمع التبرعات لحملة ترامب خلال شهر نيسان/أبريل أنه تلقى تدفقًا من التبرعات بعد لحظات حاسمة في معاركه القانونية. قبل إدانته يوم الخميس، أظهرت ملفات لجنة الانتخابات الفيدرالية أن أفضل يومين لجمع التبرعات لترامب كانا في 4 نيسان/أبريل 2023، عندما تم استدعاؤه في مدينة نيويورك، و25 آب/أغسطس 2023، وهو اليوم التالي لصدور صورة Mugshot في قضيته الجنائية المنفصلة في جورجيا..