تقرير : ماسك يعقد اجتماعا سريا مع مندوب إيران للأمم المتحدة

التقى الملياردير إيلون ماسك، المتوقع أن يخدم في إدارة دونالد ترامب، سرا مع سفير إيران لدى الأمم المتحدة، حسبما أوردت صحيفة نيويورك تايمز ليل الخميس والجمعة والتقى ماسك بالدبلوماسي صباح الاثنين، ووصفوا اللقاء بين الاثنين بأنه "ناقش تحييد التوترات بين البلدين"

وذكر الإيرانيون الذين نقل عنهم الخبر أن اللقاء بين الاثنين استمر أكثر من ساعة، وعقد في مكان سري اختاره السفير، في حين أن ماسك هو من طلب إجراء المناقشة المعنية. ووصفت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، اللقاء بأنه "إيجابي" و"أخبار جيدة". وزعم التقرير أيضًا أن ماسك كان حاضرًا في كل مقابلة عمل تقريبًا لفريق ترامب الذي يتشكل.

وعقب ستيفن تشونغ، المدير الاعلامي لترامب، ردا على ذلك: "نحن لا نرد على التقارير المتعلقة باجتماعات خاصة حدثت أو لم تحدث". ورفض ماسك نفسه التعليق.

وقالت كارولين ليفيت، المتحدثة باسم إدارة ترامب-فانس القادمة، في بيان: "أعاد الشعب الأمريكي انتخاب الرئيس ترامب لأنه يثق به لقيادة بلادنا واستعادة السلام من خلال القوة في جميع أنحاء العالم. عندما يعود إلى البيت الأبيض، سوف يتخذ الإجراءات اللازمة للقيام بذلك بالضبط."