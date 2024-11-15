"أمريكا في خطر كبير - قرارات ترامب عشوائية ، ليس لديه سياسة واضحة تجاه إسرائيل" | جون بولتون في مقابلة حصرية

أجرى جون بولتون، الذي شغل منصب مستشار الأمن القومي في إدارة دونالد ترامب السابقة، مقابلة حصرية الليلة الماضية (الخميس) في النشرة المركزية للقناة العبرية، وتطرق إلى إعادة انتخاب ترامب وتقييم ما ستكون عليه ولايته المقبلة.

وقال بولتون في بداية تصريحاته: "أعتقد أن هناك مفاهيم خاطئة في إسرائيل حول دونالد ترامب بعد بعض القرارات من ولايته السابقة والتي كانت إيجابية لإسرائيل". وتابع :"في الولاية الأولى، أتت هذه القرارات ثمارها سياسيا لترامب لدعم إسرائيل من أجل الجالية اليهودية. ولكن وفقا للدستور، لا يمكنه الترشح لولاية ثالثة، مما يعني أنه لا توجد الآن أي تأثيرات انتخابية لقراراته دعم إسرائيل بهذه الطريقة ايضا في الولاية الثانية".

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وأضاف: "لا يزال من الممكن أن يكون ترامب مفيدًا لإسرائيل، فالأمر يعتمد على الظروف، فليس لديه سياسة واضحة بشأن هذه المسألة، وقراراته غير رسمية وعَرَضية وشبيهة بالأعمال التجارية وليس لديه مبادئ واضحة. في رأيي، في ظل هذه القيادة، إذا كنت يمكن أن نسميها قيادة، أمريكا في خطر كبير في عالم خطير".