تشيلي: زلزال بقوة 7,5 درجة يضرب أقصى جنوب البلاد

ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن زلزالاً بلغت قوته 7.4 درجة ضرب، اليوم الجمعة، ممر دريك، الواقع بين كيب هورن والقارة القطبية الجنوبية، على عمق 10 كيلومترات فقط، ودعت الهيئة الوطنية للوقاية من الكوارث والتعامل معها في تشيلي إلى إخلاء منطقة ساحلية في ماجايانيس، أقصى جنوب البلاد، بسبب خطر وقوع تسونامي.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي إخلاءً هادئاً للسكان بينما تدوي صفارات الإنذار في الخلفية.

ووقع الزلزال في الساعة 12:58 بتوقيت غرينتش، على بعد حوالي 444 كيلومترًا جنوب مدينة بونتا أريناس، بالقرب من مضيق ماجلان.

فيما لم ترد تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار مادية كبيرة، وتواصل السلطات التشيلية مراقبة الوضع عن كثب، وتعمل فرق الطوارئ على تقييم الأضرار وتقديم المساعدة اللازمة للمناطق المتضررة، وتتابع السلطات التشيلية الوضع عن كثب، وتدعو المواطنين إلى الالتزام بتوجيهات فرق الطوارئ والابتعاد عن المناطق الساحلية حتى رفع التحذير.

فيما أصدرت الخدمة الهيدروغرافية وعلوم المحيطات التابعة للبحرية التشيلية (SHOA) تحذيرًا من تسونامي، داعية السكان في المناطق الساحلية إلى اتخاذ الحيطة والحذر. تم إجلاء السكان من بعض المناطق الجنوبية في تشيلي كإجراء احترازي.

تجدر الإشارة إلى أن تشيلي تقع على "حلقة النار" في المحيط الهادئ، وهي منطقة نشطة زلزاليًا، مما يجعلها عرضة للزلازل والتسونامي. تتمتع البلاد بنظام إنذار مبكر فعال، مما يساعد في تقليل الخسائر البشرية والمادية خلال مثل هذه الأحداث.