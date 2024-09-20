استطلاع: بعد المناظرة ومحاولة الاغتيال- ترامب وهاريس متعادلان في ولاية متأرجحة

نشرت نتائج استطلاع "واشنطن بوست" الخميس - وتظهر أن المرشح الجمهوري دونالد ترامب والمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس متعادلان إحصائيا في ولاية بنسلفانيا - وهي الولاية التي يعتقد العديد من المحللين أنها تتمتع بأعلى فرص التنبؤ بنتائج الانتخابات الرئاسية.

وبذلك حصل ترامب في الاستطلاع على 47% من الأصوات، وحصلت هاريس على 48% من الأصوات. ويبدو أيضًا أن أكثر من 8 من كل 10 ناخبين مسجلين في ولاية بنسلفانيا أفادوا أنهم شاهدوا جزءًا على الأقل من المناظرة الرئاسية الأسبوع الماضي. ورغم تطابق نسب الأصوات تقريبا للمتنافسين - قال 54% من الناخبين إن هاريس تغلبت على ترامب في المناظرة، مقابل 27% زعموا أن ترامب فاز - و17% زعموا أن أيا منهما لم يفز.

وتتشابه النتائج مع متوسط ​​استطلاعات الرأي الأخيرة التي نشرتها صحيفة واشنطن بوست، والتي أظهرت تقدم هاريس بثلاث نقاط في ولاية بنسلفانيا. علاوة على ذلك، وجد استطلاع "واشنطن بوست" أن نسبة الأشخاص الذين ينوون التصويت في ولاية بنسلفانيا مرتفعة بشكل خاص، حيث قال 93% من الناخبين المسجلين إنهم متأكدون من أنهم سيصوتون..

بالإضافة إلى ذلك: فحص الاستطلاع ما هو المعيار الأكثر أهمية بالنسبة للناخبين - وكانت الإجابة واضحة: "حماية الديمقراطية الأمريكية". حيث قال 7 من أصل 10 إنه "مهم للغاية". ويقول حوالي 8 من كل 10 ديمقراطيين إن هذه القضية في غاية الأهمية، مقارنة بما يقرب من 7 من كل 10 جمهوريين وحوالي 6 من كل 10 ممن صوتوا لمرشحين مستقلين.