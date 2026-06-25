فوضى ومخاوف من آلاف الضحايا في فنزويلا.. "كل شيء اهتز والجدران انهارت"

هناك قلق شديد على حياة الآلاف من الناس إثر زلزالين قويين ومدمرين اللذين أديا الليلة إلى انهيار أحياء كاملة، أضرار هائلة بالبنية التحتية وفوضى تامة في البلاد. وقالت رئيسة فنزويلا الحالية، دلسي رودريغيز، اليوم (الخميس) إن ما لا يقل عن 164 شخصًا لقوا حتفهم في الزلزال.

في مقابلة خاصة مع i24NEWS، استعاد أوشري أرجوان، إسرائيلي وحاخام مجتمع يقيم في فنزويلا، صباح اليوم لحظات الرعب. قال أرجوان: "كنت أثناء الصلاة في الكنيس وفجأة بدأ كل شيء يهتز، بشكل أطول من المعتاد وبصورة غير طبيعية." وأضاف: "زوجتي وطفلتي كانتا في البيت، أسرعت إلى هناك ورأيت جميع سكان المبنى في الأسفل يبكون ويصرخون. بدأت الجدران بالسقوط، الخزائن والأغراض انهارت، وأصبح الحدث فعلاً استثنائياً. أثناء قيادتي شاهدت المباني تتحرك والدخان في كل مكان. أدركت أنها ليست حادثة عادية."

أرجوان أوضح أن الضرر الأكبر حدث في المناطق الفقيرة: "في فنزويلا هناك الطبقة الأضعف، التي بيوتها مبنية بشكل غير قانوني وأقل أماناً بكثير – وقد تضرروا بشكل بالغ جداً. أما المباني الحديثة أكثر فقد تمكنت من الصمود بطريقة ما".

بحسب أقوال أرجُوان، في هذه المرحلة لا يُعرف عن وقوع إصابات بين أعضاء الجالية اليهودية والإسرائيلية. مئات العائلات تم إجلاؤها من منازلها التي تضررت وجُمعت في مواقع مؤمّنة: "لدينا مركز 'كلوب عبرايكا' في فنزويلا. أُرسلت رسائل في المجموعات وتم فتح المكان لأبناء الجالية. العائلات وصلت إلى هناك، تنام هناك وتتواجد هناك حالياً، لأن هذا مكان أكثر أمناً بكثير".

في أعقاب حالة الطوارئ، أجرى رئيس صندوق الكيرن كاييمت، إيال أوسترينسكي، مكالمة مع روبرتو ميشكن، رئيس الجاليات اليهودية في فنزويلا، ومع المديرة العامة للكيرن كييمت في فنزويلا، راكيل باتشتشي، وأصدر توجيهات بإعداد حزمة مساعدات طارئة فورية بقيمة مئات آلاف الشواقل للاحتياجات العاجلة لحوالي 500 عائلة يهودية تم إجلاؤهم إلى المدرسة والمركز المجتمعي.

بالتوازي، وبناءً على توجيهات وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، بدأ وزارة الخارجية بعقد تقييمات عاجلة مع الجهات المهنية وجهات الإنقاذ في إسرائيل، واستعدت فورًا لاحتمال إرسال بعثة إنقاذ ومساعدة رسمية إسرائيلية إلى فنزويلا للمساعدة في البحث عن المفقودين ومعالجة ضحايا الزلزال.

التعاون التاريخي بين الولايات المتحدة وفنزويلا

على خلفية حجم المأساة، نشر رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، صباح اليوم بيان دعم استثنائي وواضح: "الزلزالان اللذان ضربا للتو الشعب الرائع لفنزويلا هائلان في نطاقهما وخلفا عددًا مروعًا من القتلى"، قال ترامب. "الولايات المتحدة مستعدة، راغبة وقادرة على المساعدة. لقد وجهت جميع الوكالات الحكومية للاستعداد للعمل بسرعة. التقارير الأولية ليست جيدة!!!".

زعيمة فنزويلا، دلسي رودريغيز، سارعت في الرد على الإدارة الأمريكية: "نعبر عن شكرنا للرئيس ترامب الذي هو على تواصل دائم مع السلطات. فنزويلا لن تنسى أبداً اليد المساعدة التي مددتَها إلى شعبنا في هذه الساعات العصيبة."