"أنا لا أمزح"||كيف سيتجاوز ترامب الدستور الأمريكي ويترشح لولاية ثالثة؟

لا يستبعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إمكانية الترشح لولاية ثالثة في البيت الأبيض، وهو أمر غير ممكن وفقا للتعديل الـ22 للدستور، حسبما قال الأحد في مقابلة خاصة مع قناة إن بي سي نيوز الأمريكية. وقال الرئيس: "هناك طرق للقيام بذلك"، موضحا أنه "لا يمزح".

وعندما سُئل خلال المقابلة على القناة الأمريكية عما إذا كان يريد ولاية أخرى، أجاب الرئيس: "أحب العمل"، مضيفا أن هناك "الكثير من الناس" يريدون أن يحدث ذلك. وفي وقت لاحق من المحادثة قال: "أنا أركز على الحاضر، وما زال من السابق لأوانه التفكير في الأمر".

وسأله المحاور عما إذا كانت الخطط معروضة عليه للسماح له بالخدمة لولاية ثالثة، فأجاب أن "هناك طرق يمكنك من خلالها القيام بذلك". وتساءلت القناة عن السيناريو المحتمل الذي يترشح فيه نائب الرئيس جي دي فانس للمنصب ثم يمرر المنصب إلى ترامب، فأجاب الرئيس بأن "هذه طريقة واحدة".

AP Photo/Evan Vucci

ويشار الى أن تعديل الدستور لإلغاء حد الفترتين سيكون بالغ الصعوبة، وسيتطلب موافقة ثلثي أصوات الكونجرس أو ثلثي الولايات على عقد مؤتمر دستوري لاقتراح التغييرات. سيتطلب كل مسار بعد ذلك تصديقًا من ثلاثة أرباع الولايات.