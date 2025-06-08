نشر الحرس الوطني: أعمال شغب في لوس أنجلوس ضد سلطات الهجرة

في حدث غير مسبوق في لوس أنجلوس، تدخل الاحتجاجات ضد سلطات الهجرة يومها الثاني من الأسبوع صباح اليوم (الأحد). ولأول مرة، يشهد المهاجرون - الشرعيون وغير الشرعيين - تمردًا مفتوحًا وعنيفًا ضد سلطات الهجرة، وسط مخاوف من عمليات ترحيل جماعي واعتقالات لطالبي اللجوء.

أدت أعمال الشغب إلى إعلان حالة الطوارئ في المدينة، ووقّع الرئيس دونالد ترامب أمرًا رئاسيًا بإرسال 2000 جندي من الحرس الوطني إلى المنطقة، إلى جانب مشاة البحرية، من أجل "استعادة النظام". وزعم بيان صادر عن المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أن "هذه عصابة عنيفة تهاجم ضباط دائرة الهجرة والجمارك (ICE) والعملاء الفيدراليين، مستغلةً انعدام القانون في قيادة الولاية".

بلغت أعمال الشغب ذروتها في باراماونت، كاليفورنيا، حيث استُخدمت تدابير مكافحة الشغب، بما في ذلك الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية. وأُلقي القبض على أربعة متظاهرين، وفقًا لعضو المجلس المحلي خوسيه لويس سولاتشي.

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أدان حاكم كاليفورنيا، جافين نيوسوم، الأمر الرئاسي، واصفًا إياه بأنه "خطوة تحريضية ستزيد من حدة التوترات". كما حذّر من فقدان ثقة الجمهور.

حذّر كبار مسؤولي إنفاذ القانون من تصاعد العنف، وزعموا أن إرسال الحرس الوطني قد يكون له تأثير عكسي. ووفقًا لمصادر ميدانية، ينشط العشرات من المتظاهرين العنيفين في لوس أنجلوس، وتعمل الشرطة على احتوائهم.