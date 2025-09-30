تعاون نادر: ترحيل مهاجرين إيرانيين على متن رحلة جوية من الولايات المتحدة

تعاون نادر بين الدول: أفادت وكالة رويترز للأنباء، صباح اليوم (الثلاثاء)، عن ترحيل مهاجرين إيرانيين، رجالاً ونساءً - بعضهم أزواج - من الولايات المتحدة. ووفقًا للتقرير، الذي يستند إلى مصادر إيرانية، فإن بعض المرحلين تطوعوا لمغادرة البلاد بعد أن مكثوا عدة أشهر في مركز احتجاز رئيسي.

كما ذُكر، في السنوات الأخيرة حدث ارتفاع في عدد المهاجرين الإيرانيين الذين يصلون إلى الحدود الجنوبية للولايات المتحدة ويعبرونها بشكل غير قانوني. بعض هؤلاء المهاجرين ادّعوا أنهم يخشون الاضطهاد في وطنهم بسبب معتقداتهم السياسية والدينية.

استناداً إلى هذه التفاصيل، أشاروا في رويترز إلى أنه في معظم الحالات رفضت طلبات اللجوء التي قدمها الأشخاص، أو أنهم لم يمثلوا أصلاً أمام قاضٍ لمناقشة هذه الطلبات.

مصادر إيرانية أشارت إلى أن هذه لحظة نادرة من التعاون بين الإدارتين، جاءت بعد مناقشات مطولة حول القضية.