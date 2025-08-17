تقرير: إصابة 7 أشخاص على الأقل في إطلاق نار بمطعم يهودي في بروكلين

قد يعجبك أيضًا -

أصيب ما لا يقل عن سبعة أشخاص في إطلاق نار جماعي اليوم (الأحد) في حي كراون هايتس الحريدي في بروكلين، نيويورك. وحضرت أعداد كبيرة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وأغلقت شرطة نيويورك المنطقة.

ذكرت صحيفة نيويورك بوست أن عدة أشخاص أُطلق عليهم النار داخل مطعم "تيست أوف ذا سيتي لاونج" قرب موعد إغلاقه صباح الأحد بالتوقيت المحلي، وأن المشتبه به في الحادث لم يُقبض عليه بعد. نُقل عدة أشخاص إلى مستشفيات محلية، إلا أنه لم يُبلّغ عن حالتهم.

شوهد رجال الشرطة يقفون داخل المطعم بالقرب من بركة دماء وزجاج مكسور، وفقًا لمقطع فيديو نُشر على شبكة إكس. يقدم المطعم أطباقًا أمريكية وكاريبية، ويضم بارًا ونرجيله وكشكًا للدي جي.