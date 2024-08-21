باراك أوباما: "التاريخ سيذكر جو بايدن كرئيس دافع عن الديمقراطية في أوقات الخطر"

على مسرح المؤتمر الوطني الديمقراطي في شيكاغو، تحدث الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما مؤيدا للمرشحة الديمقراطية للانتخابات الأميركية 2024 كامالا هاريس: "أشعر بكامل الأمل لأن لدينا الفرصة لانتخاب شخص سيستيقظ كل صباح للعمل من أجلك."

وأضاف الرئيس السابق في قاعة المؤتمر: "كان أول قرار كبير اتخذته كمرشح هو الأفضل، وكان ذلك هو أن أطلب من جو بايدن أن يكون نائب الرئيس. لقد جئنا أنا وجو من خلفيات مختلفة لكننا أصبحنا إخوة. سيذكر التاريخ جو بايدن. كرئيس دافع عن الديمقراطية في وقت الخطر الكبير، أنا فخور بأن أسميه رئيسي، ولكن أكثر فخرًا أن أسميه صديقي".

وتابع "سيظل السباق متقاربا في بلد منقسم. الأشخاص الذين سيقررون هذه الانتخابات يثيرون سؤالا بسيطا للغاية - من سيقاتل من أجلي؟ ما هو المؤكد - أن دونالد ترامب لن يتخلى عن ساعات من النوم للإجابة على هذا السؤال. ها هو الملياردير البالغ من العمر 78 عاماً، الذي لم يتوقف عن التذمر من مشاكله منذ أن نزل بالمصعد الذهبي قبل تسع سنوات".

(AP Photo/J. Scott Applewhite)

"لن تركز هاريس على مشاكلها، بل ستركز على مشاكلك. وسيكون لديها شريك متميز وهو الحاكم تيم فالز. أنا أحب هذا الرجل. يمكنك أن تقول لتلك القمصان الفانيلا التي يرتديها إنه يرتديها لم يأتوا من أحد المستشارين، لقد أتوا من خزانته وقد مروا بأمور في الحياة. حتى لو لم نتفق مع بعضنا البعض - يمكننا أن نعيش مع بعضنا البعض - هذه هي رؤية كامالا وتيم هو إقناع الناس بأن الديمقراطية يمكنها حقًا الرد على تحديات اليوم والتعامل معها، وكامالا تفهم ذلك".

"ليس علينا أن نكون شرطي على العالم، لكن أمريكا الآن ويجب أن تكون قوة من أجل الخير في المستقبل. هذا ما تؤمن به كامالا. أعلم أن هذه الأفكار يمكن أن تبدو ساذجة الآن. نحن لا نثق في بعضنا البعض كثيرًا ، لأنه ليس لدينا الوقت لنتعرف على بعضنا البعض ونخاف من بعضنا البعض، ولكن الروابط التي تربطنا ببعضنا البعض لا تزال موجودة".

(AP Photo/Brynn Anderson)

وقالت ميشيل أوباما، زوجة الرئيس السابق: "لا يهمني ما هو انتمائك السياسي، سواء كنت ديمقراطياً أو جمهورياً أو مستقلاً، فقد حان الوقت للدفاع عما نعرف أنه حق. من أجل الكرامة والأمان والقيم الأساسية إذا كانوا يكذبون بشأنها، علينا أن نفعل شيئًا ما. لدينا شهرين ونصف فقط للقيام بذلك. لا تشتكي من أن أحد الأشخاص في الحملة لم يتصل بك مباشرة، الانتخابات ستكون متقاربة، ونحن بحاجة إلى التصويت بأرقام من شأنها أن تمحو أي شك ".

قالت السيدة الأولى السابقة إن دونالد ترامب سيحاول مهاجمة كامالا هاريس في هذه الانتخابات – وهو أمر تقول إنها وزوجها لديهما خبرة شخصية فيه. وقالت: "على مدى سنوات، بذل ترامب كل ما في وسعه لمحاولة جعل الناس يخافون منا. ونظرته الضيقة للعالم جعلته يشعر بالتهديد من وجود شخصين مجتهدين ومتعلمين وناجحين، تصادف أنهما من السود". وأضاف "من سيخبره أن العمل الذي يسعى اليه الآن قد يكون مجرد واحدة من تلك الوظائف السوداء؟"

(AP Photo/J. Scott Applewhite)

وتحدث زوج كامالا هاريس، دوغ أمهوف، الذي تحدث أيضًا في المؤتمر، عن شخصية زوجته، وكيف ربطته بشكل أعمق بإيمانه اليهودي. وقال: "إنها تجد المتعة في السعي لتحقيق العدالة"، وقال إنها تريد أن ترى الناس ينجحون ويفعلون الخير. "إنها تعتقد أن هذه الوظيفة تتطلب فضولًا أساسيًا حول وضع الناس. وتعاطفها هو مصدر قوتها."

(AP Photo/Charles Rex Arbogast)

وقال أمهوف إن هاريس تأتي معه إلى الكنيس في أيام العطلات ويذهب معها إلى الكنيسة في مناسبات أخرى. "في العقد الماضي، ربطتني كامالا بشكل أعمق بإيماني، على الرغم من أنه ليس مثل دينها. لقد حاربت معاداة السامية وجميع أشكال الكراهية طوال حياتها المهنية. إنها هي التي شجعتني كجنتلمان ، لخوض هذه المعركة، التي تعتبر شخصية للغاية بالنسبة لي".