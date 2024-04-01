تحقيق يرجح أن مرض "متلازمة هافانا" الغامض يرتبط بوحدة روسية

أفادت مجموعة التحقيقات "إنسايدر" أن مرض "متلازمة هافانا" الغامض، الذي يعاني منه الدبلوماسيون والجواسيس الأمريكيين حول العالم، قد يكون مرتبطًا بسلاح طاقة تابع لوحدة تابعة للاستخبارات العسكرية الروسية.

وتوصل تحقيق استخباراتي أمريكي واسع النطاق ، نشرت نتائجه العام الماضي بأنه "من غير المرجح الى حد كبير" بأن يكون كيان أجنبي مسؤولا عن هذه الظاهرة التي أعلن عنها لأول مرة مسؤولون في السفارة الأمريكية في هافانا عاصمة كوبا في عام 2016.

مع ذلك، أفادت مجموعة التحقيقات "انسايدر" والتي تشمل عددا من المحققين الصحافيين وتختص في روسيا ومقرها في لاتفيا، أن أعضاء الوحدة 29155 من الاستخبارات العسكرية الروسية وضعوا في مواقع تلك الحوادث التي تورط فيها مسؤولون أمريكيون.

وذكر التحقيق الذي اجري بالتعاون مع برنامج "60 دقيقة" والمجلة الألمانية "دير شبيغل"، أن كبار ضباط الوحدة حصلوا على جوائز وترقيات عن أعمال تتعلق بتطوير "أسلحة صوتية غير فتاكة".وسبق أن نفت روسيا تورطها في هذه الظاهرة، والتي يعاني المصابون بها من الصداع والغثيان ومشاكل في الذاكرة والدوران.

وتقول روسيا ردا على ما ورد أن هذه الاتهامات ليست جديدة ، وعلى مدار سنوات طويلة تم تضخيم ما يطلق علية "متلازمة هافانا" والتي ارتبطت باتهامات ضد الجانب الروسي ونفى المتحدث باسم الكرملين دمتري بيسكوف واصفا إياها انه لا أساس لها من الصحة.

ووفقا للتحقيق فإنه من الممكن أن الحدث الأول المرتبط بـ"متلازمة هافانا" وقع قبل عام 2016 ووفقا للتحقيق :"من المرجح أنه كانت هناك هجمات قبل عامين في فرانكفورت في ألمانيا، حيث فقد موظف حكومي أمريكي متمركز في القنصلية وعيه نتيجة لشيء يشبه شعاع طاقة قوي". وتم التبليغ عن أكثر من ألف حالة على مدار سنوات.