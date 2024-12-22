ما الذي سيفعله الزوجان ايفانكا ترامب وجاريد كوشنير خلال ولاية دونالد ترامب ؟

من المتوقع أن تستمر إيفانكا ترامب وزوجها جاريد كوشنير في تقديم المشورة للرئيس المنتخب دونالد ترامب، لكن دون الحصول على دور رسمي، وذلك وفق لما أفادت مصادر لشبكة CNN.

ولا ينوي الزوجان العودة إلى السياسة، لكنهما سيحافظان على علاقتهما الوثيقة بالرئيس المنتخب أيضا خلال فترة ولايته.ومن المتوقع أن يكون كوشنير شخصية مركزية خلف الكواليس في كل ما يتعلق بالشرق الأوسط، حيث لديه العديد من المصالح المالية.

ومن المرجح أن تستمر ابنته إيفانكا، التي تتحدث مع والدها كثيرًا وفقًا للمصادر، في تقديم المشورة له فيما يتعلق بالقضايا القريبة من قلبه مثل العائلات التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي (لأسباب اقتصادية)، ودعم المزارعين ومساعدة ضحايا الكوارث الطبيعية.

يقول العديد من الأصدقاء إنها تشعر بسلام مع قرارها بالابتعاد عن السياسة، وأخبروا شبكة CNN أنها تعطي الأولوية لعائلتها، وتحاول العثور على بعض الخصوصية والبحث عن اهتمامات جديدة.