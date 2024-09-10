إسكات ميكروفونات وبدون جمهور – كل ما تحتاج معرفته حول المواجهة بين هاريس وترامب

لأول مرة في التاريخ، سيلتقي المرشحان لرئاسة الولايات المتحدة، في مواجهة تقام ليل الثلاثاء والأربعاء. وهذا هو أول لقاء مباشر بينهما على الإطلاق، وسيتم بدون جمهور، مع إغلاق وإسكات الميكروفونات عندما لا يتحدث المرشحان، وبدون ملاحظات مكتوبة، وفقا للقواعد التي أعلنتها شبكة ABC الإخبارية، والتي ستبث الحدث الذي سيعقد في مركز الدستور الوطني في فيلادلفيا (ولاية متأرجحة وحاسمة للفوز).

وهذه هي المواجهة الرئاسية الأولى لهاريس، والسابعة لترامب. فاز المرشح الجمهوري بالقرعة، واختار إلقاء الكلمة الختامية الأخيرة، فيما اختارت منافسته الطاولة اليمينية. بالإضافة إلى ذلك، تقرر أنه لن تكون هناك بيانات معدة مسبقًا أو ملاحظات افتتاحية. سيقف المرشحون إلى جانب طاولاتهم طوال المناظرة، وسيتم تخصيص قلم وورقة وزجاجة ماء لكل مرشح. بالإضافة إلى ذلك، تقرر أنه خلال الفترتين للدعايات التجارية، لا يُسمح للمرشحين بالتشاور مع فرق حملتهم.

وستكون القواعد المحددة للمواجهة هي نفسها التي جرت في المناظرة التي جرت في يونيو/حزيران الماضي بين ترامب والرئيس جو بايدن، الذي أعلن منذ ذلك الحين اعتزاله السباق الرئاسي. وفي الوقت نفسه، هذه هي المواجهة الوحيدة المقررة رسميًا، وربما تكون المرة الوحيدة التي سيرى فيها الناخبون مواجهة هاريس وترامب وجهاً لوجه قبل الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في تشرين ثاني/نوفمبر.

ويشار إلى أن المواجهة الأولى في سباق انتخابات 2024 عاصفة كما كان متوقعاً. وتعرض الرئيس الحالي لانتقادات شديدة بسبب أدائه خلال الصراع العاصف، رغم أنه في بعض الحالات كان الوحيد الذي أجاب على الأسئلة. من ناحية أخرى، فإن المرشح الجمهوري، الذي انشغل في الأشهر الأخيرة بشكل أساسي بالمحاكمة الجنائية التي أدين فيها، لم يخيب الآمال وتصدر مجموعة من العناوين الرئيسية، التي استهدفت بشكل أساسي ناخبيه - وهاجم الرئيس الحالي.