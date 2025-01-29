البيت الأبيض: "تقريبا 50 مليون دولار أُهدرت على الواقيات الذكرية في غزة"

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، الثلاثاء، في أول مؤتمر صحفي للإدارة الجديدة: "لقد عاد الرئيس ترامب، وبدأ العصر الذهبي الأمريكي". وأشارت ليفيت إلى تجميد المساعدات الخارجية وألقت باللوم على إدارة بايدن قائلة: "لقد تم إنفاق 50 مليون دولار تقريبا لتمويل الواقيات الذكرية في غزة".

وأضافت أيضًا أنه "منذ أن تولى الرئيس منصبه، اتخذ أكثر من 300 إجراء تنفيذي، وقد وافق مجلس الشيوخ بالفعل على خمسة مرشحين للرئيس ترامب". وفيما يتعلق بمشروع "القبة الحديدية الأمريكية"، قالت ليفيت إن الأمر الرئاسي بهذا الشأن يتحدث عن تنفيذ القبة الحديدية، ويوجه بالتحقق ما هي الطريقة الأفضل للقيام بذلك".

وسئلت المتحدثة خلال المؤتمر الصحفي عن رفع الحوثيين من قائمة المنظمات الإرهابية: "هل سيتم التحقيق بشأن من أعطى الإدارة السابقة النصيحة المخيفة لرفع الحوثيين من قائمة المنظمات الإرهابية؟" وردت ليفيت بأن "الحوثيين بالتأكيد منظمة إرهابية، وكان قرارا غبيا من قبل الإدارة السابقة. وفيما يتعلق بالتحقيق، فهي ليست فكرة سيئة".