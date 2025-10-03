لغز محير ! أين اختفى نتنياهو مدة 45 دقيقة في أروقة البيت الأبيض؟

بعد المؤتمر الصحفي الذي عُقد هذا الأسبوع مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، "اختفى" رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو لنحو 45 دقيقة قبل أن يغادر البيت الأبيض. وقد انتشرت على شبكات التواصل شائعات بأنه التقى بوفود قطرية أو جهات أخرى.

لكن في الواقع، وكما أفيد في القناة N12، فإن نتنياهو كان في جولة خاصة داخل أروقة البيت الأبيض بمرافقة ترامب نفسه، الذي اصطحبه ليعرض له أعمال الترميم الجارية في الجناح الجديد.

ترامب، المعروف بخلفيته في مجال العقارات، أبدى حماسًا كبيرًا لهذه الأعمال، وسبق له قبل المؤتمر أن جلس مع فريق نتنياهو وعرض عليهم نموذجًا للجناح الجديد الذي يُشيَّد داخل البيت الأبيض.

وبعد المؤتمر الذي استعرض فيه ترامب خطته لصفقة المختطفين وإنهاء الحرب، أخذ الرئيس الأميركي نتنياهو ووفده في جولة داخل أروقة البيت الأبيض، عارضًا لهم الأرضيات الجديدة، والرخام، وحتى فتحات التهوية.