الولايات المتحدة: سخروا من مقتل تشارلي كيرك - ووجدوا أنفسهم مطرودين من العمل

ذكرت وكالة رويترز للأنباء اليوم الأحد أن 15 شخصا على الأقل طُردوا من وظائفهم في الولايات المتحدة بعد أن عبروا عن فرحهم أو ضحكهم بشأن مقتل الناشط اليميني تشارلي كيرك على وسائل التواصل الاجتماعي.

موجة من التعليقات على شبكات التواصل الاجتماعي، تراوحت بين النكات وأحيانًا حتى الاحتفال بوفاة تشارلي كيرك، وصولًا إلى تصريحات من مشرعين ومحللين ركزوا على ماضيه – سرعان ما أثارت حملات منظمة ضد أولئك المعلقين.

كما ذُكر، وفقًا لفحص أجرته رويترز، تم فصل أو تعليق عمل ما لا يقل عن 15 شخصًا بسبب منشورات على شبكات التواصل الاجتماعي حول الجريمة. يشمل هذا العدد صحفيين وأكاديميين ومعلمين، ويستند إلى مقابلات وتصريحات علنية وتقارير في وسائل الإعلام المحلية. يوم الجمعة الماضي، تم فصل موظفة مبتدئة في ناسداك بعد أن نشرت منشورات حول وفاة كيرك.

آخرون تعرضوا لمضايقات عبر الإنترنت، أو اكتشفوا أن مكاتبهم غُمرت بمكالمات هاتفية طالبت بإقالتهم - كجزء من موجة الغضب الشعبي التي اندلعت منذ حدوث الجريمة. كذلك، قامت شركة الطيران أمريكان إيرلاينز بطرد موظفين احتفلوا بمقتل تشارلي كيرك. وزير النقل دافي أوضح عبر الإنترنت: "مثل هذا السلوك مروّع ويجب أن يتم طردهم".

موقع يُدعى "قتلة تشارلي" يدّعي أنه تلقّى ما يقارب 30 ألف بلاغ بأسماء أشخاص ضحكوا أو عبّروا عن فرحهم بمقتل كيرك، وذلك بحسب بيان نُشر في صفحته الرئيسية.

وفقًا للبيان، من المتوقع أن يتحول الموقع قريبًا إلى قاعدة بيانات مفتوحة للبحث، والتي ستشمل جميع الثلاثين ألف اسم - مع إمكانية تصنيف حسب الموقع العام ومجال العمل. "هذا أرشيف دائم ومُحدَّث للنشطاء الراديكاليين الذين يدعون إلى العنف"، ورد هناك.

ومع ذلك، في الواقع، كثير من الأشخاص الذين أدرجت أسماؤهم في الموقع لا يُعرفون كناشطين سياسيين، ولا يبدو أنهم دعوا فعليًا إلى العنف. مدراء الموقع لم يعلقوا على توجهات الصحفيين. يوم الجمعة افتتح الموقع أيضًا حسابًا على شبكة X.