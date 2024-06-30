72 في المائة من ناخبي الحزب الديموقراطي: "يجب على الرئيس جو بايدن الاستقالة"

من خلال استطلاع أجرته شبكة "سي بي إس" صدر اليوم (الأحد)، تبين أنه قبل أشهر من المواجهة الأولى، أعرب الناخبون في الولايات المتحدة عن شكوكهم فيما إذا كان الرئيس جو بايدن مؤهلا لقيادة الحزب والخدمة في منصبه.

وتزايدت تلك الشكوك بعد المواجهة التي جرت يوم الجمعة الماضي مع الرئيس السابق دونالد ترامب. وبحسب الاستطلاع، فإن عددا متزايدا من الناخبين، بما في ذلك العديد من الديمقراطيين، لا يعتقدون أن بايدن يجب أن يترشح للرئاسة على الإطلاق. وما يقرب من نصف حزبه لا يعتقد أنه ينبغي أن يكون المرشح الآن.

وزعم معظم الناخبين الذين قالوا إنه لا ينبغي له الترشح، أن ذلك كان مرتبطاً أيضاً بحملته، وفعاليته كرئيس، وكل ذلك - إلى جانب عمره. وبحسب الاستطلاع، فإن الديمقراطيين مهتمون بقدرته على إدارة الحملة الانتخابية أكثر من قلقهم بشأن عملية صنع القرار كرئيس. فشل بايدن في إقناع ناخبيه بأن ولاية ثانية من شأنها تحسين وضعهم الاقتصادي، وفي المقابل - لا يزال يُنظر إلى ترامب على أنه الأفضل في هذا المعيار.

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بعد المواجهة، أفيد أن بعض كبار الديمقراطيين قالوا إن جو بايدن يجب أن يخلي مقعده كمرشح، ويعطي ديمقراطيًا آخر فرصة للترشح للرئاسة في عام 2024، وهي فكرة لاقت صدى لدى ما يقرب من نصف الديمقراطيين في البلاد. وكانت هذه المواجهة سبباً في دفع السباق الرئاسي إلى المقدمة ـ وإلى مركز أذهان الناخبين المسجلين. وبحسب الاستطلاع، قال 59% من الناخبين المسجلين إنهم يفكرون كثيراً في السباق الرئاسي، مقارنة بـ 48% قبل أيام قليلة. وقد أثيرت هذه القضية بين الديمقراطيين والجمهوريين على حد سواء.