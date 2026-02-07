انتقادات حادة لترامب بعد فيديو عنصري عن أوباما نُشر على حسابه

رفض الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ليل السبت، الاعتذار على خلفية عاصفة انتقادات أُثيرت بعد نشر مقطع فيديو ذي طابع عنصري على حسابه في إحدى شبكات التواصل الاجتماعي، قبل أن يُحذف بعد ساعات.

وقال ترامب إنّه لم يشاهد الفيديو كاملًا قبل الموافقة على نشره، موضحًا في حديث مع صحفيين على متن الطائرة الرئاسية أنّ المقطع أُزيل فور اكتشاف الخطأ، وأنّ أحد أفراد طاقمه يتحمّل مسؤولية نشره. وأضاف: “لم أرتكب خطأ”، مؤكدًا في الوقت نفسه أنّه يدين العنصرية.

https://x.com/i/web/status/2019804290651455910 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

وبحسب الرئيس الأميركي، ركّز الفيديو في معظمه على مزاعم تزوير الانتخابات في ولاية جورجيا خلال انتخابات عام 2020، وهي قضية تشكّل محورًا أساسيًا في حملته السياسية. وأشار إلى أنّه اطّلع فقط على الجزء الأول من المقطع قبل تمريره إلى فريقه للنشر.

وكان الجزء الأخير من الفيديو قد تضمّن صورًا مُعالجة رقميًا تُظهر الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما وزوجته ميشيل على هيئة قرود، ما أثار موجة تنديد واسعة من شخصيات سياسية من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، خصوصًا مع وقوع الحادثة خلال الأسبوع الأول من شهر تاريخ السود في الولايات المتحدة.

ووصف السيناتور الجمهوري تيم سكوت، الحليف السياسي لترامب، الفيديو بأنّه “عنصري للغاية”، فيما دعا سيناتورون آخرون الرئيس إلى تقديم اعتذار. في المقابل، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض إنّ المقطع يندرج في إطار “محاكاة ساخرة”، وهو تبرير قوبل بانتقادات حادّة.

يُذكر أنّ ترامب سبق أن شنّ هجمات لفظية متكرّرة على أوباما، من بينها ترويجه في الماضي لادعاءات كاذبة بشأن مكان ولادته، فيما أفاد مكتب الرئيس الأميركي السابق بأنّه لن يعلّق على الحادثة.