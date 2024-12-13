فصل مسؤولة في جامعة ميشيغان الأمر يكية بسبب تعليقات معادية للسامية

عملت جامعة ميشيغان الأمريكية على طرد مديرة في المؤسسة راشيل داوسون، بتهمة الإدلاء بتعليقات معادية للسامية، حسبما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز، اليوم الجمعة. ووفقا لمحاميها، تخطط داوسون الآن لمقاضاة المدرسة.

واتهم المسؤول بالقول في مؤتمر في مارس/آذار إن الجامعة "تخضع لسيطرة يهود أثرياء"، وفقا لوثائق حصلت عليها صحيفة نيويورك تايمز من خلال طلب حرية المعلومات. كما اتُهمت بالقول إن "الطلاب اليهود أغنياء ومتميزين" ولا يحتاجون إلى خدمات مكتبها، وأن "اليهود ليس لديهم حمض نووي وراثي لربطهم بأرض إسرائيل".

وبحسب الوثائق، التي كانت جزءًا من شكوى قدمتها رابطة مكافحة التشهير في ميشيغان، كانت داوسون مديرة لمكتب المبادرات الأكاديمية المتعددة الثقافات بالجامعة.

ونفت محاميتها، أماندا غانم، أن تكون داوسون قد عبرت عن معاداة السامية، وأضافت أنها طُردت هذا الأسبوع، بعد أن أبلغتها المؤسسة التعليمية لأول مرة أنها ستضطر إلى الخضوع للتدريب. وتزعم أن "الجامعة انتهكت حقوق داوسون بشكل واضح وصارخ".

ورفضت المتحدثة باسم جامعة ميشيغان كولين ماستوني تأكيد ما إذا كان داوسون قد تم فصله، قائلة إن الجامعة لن تعلق على قضايا الموظفين.