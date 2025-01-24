ترامب يرفع السرية عن الوثائق المتعلقة باغتيال الرئيس كينيدي ومارتن لوثر كينغ الابن

وقع رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، أمس (الخميس)، أمراً يأمر بالكشف عن وثائق سرية تتعلق باغتيال الرئيس جون إف كينيدي وشقيقه روبرت إف كينيدي وزعيم احتجاجات حقوق الإنسان مارتن. لوثر كينغ، وأوضح. "إن عائلاتهم والشعب الأمريكي يستحقون الشفافية والحقيقة. ومن المصلحة الوطنية أن ننشر دون تأخير جميع الوثائق المتعلقة بهذه الاغتيالات".

تجدر الإشارة إلى أنه بالفعل خلال فترة ولايته الأولى، تعهد ترامب بالإفراج عن جميع المعلومات السرية الموجودة في هذه الملفات، لكن تحت ضغط الأجهزة الأمنية ووزير الخارجية مايك بومبيو، تم منع الكشف عنها في ذلك الوقت. وفي عام 2021، وفي عهد الرئيس بايدن، تم بالفعل الكشف عن آلاف الوثائق المتعلقة باغتيال الرئيس كينيدي، لكنه تجنب نشر جميع الوثائق.

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ووفقا للتوجيهات الصادرة عن الرئيس الجديد للولايات المتحدة، سيكون من الممكن خلال 15 يوما التوصل إلى النشر الكامل لمحتويات الوثائق. وينص الأمر على أنه "بعد مرور أكثر من 50 عامًا على اغتيال الرئيس جون كينيدي والسناتور روبرت كينيدي والقس الدكتور مارتن لوثر كينغ جونيور، لم تكشف الحكومة الفيدرالية للجمهور عن جميع سجلاتها المتعلقة بـ تلك الأحداث."