احتجاجات عنيفة في فنزويلا بعد نشر نتائج الانتخابات: "النتائج مزيفة"

تظاهر آلاف المواطنين الفنزويليين الليلة الماضية (الاثنين) باتجاه القصر الرئاسي في البلاد، احتجاجًا على ادعاء نيكولاس مادورو فوزه في انتخابات الأمس، إلى جانب زعماء المعارضة الذين قالوا إن لديهم أدلة على التزوير، وأنه تمت مشاركة المعلومات مع حكومات أجنبية.

وقال مرشح المعارضة ادموندو غونزاليس للصحفيين الليلة الماضية "انتصارنا تاريخي". "لقد فزنا في أماكن لم تنتصر فيها القوى الديمقراطية مطلقًا خلال السنوات الـ 25 الماضية."

ورغم أن المجلس الانتخابي الوطني الذي تسيطر عليه الحكومة أعلن أن مادورو حصل على 51.2% من الأصوات، فقد زعمت المعارضة أن مفتشي الانتخابات التابعين لها حصلوا على 73% من أوراق الجدولة في مراكز الاقتراع وسوف ينشرونها قريبا على الإنترنت. وتظهر هذه الأوراق أن غونزاليس حصل على 6.3 مليون صوت، وليس 4.4 مليون كما ادعى المسؤولون، مقابل 2.8 مليون صوت حصل عليها دورو.

وقالت زعيمة المعارضة ماريا كورينا ماتشادو، التي مُنعت من الترشح للانتخابات لكنها تمكنت من حشد الدعم الجماهيري لغونزاليس، إن شبكة المعارضة من مراقبي الانتخابات المتطوعين أنشأت قاعدة بيانات عن طريق مسح ورقمنة أوراق التسجيل المادية التي حصلت عليها. ووفقا لها، سيتمكن الناخبون من استخدام أرقام الهوية الخاصة بهم للتأكد من أن المرشح الذي صوتوا له مدرج بالفعل في الأنظمة. وأضافت أيضًا أن الحكومات الأجنبية درست هذه المزاعم.

وقالت ماتشادو "لقد فزنا حقا"، داعيا الحكومة إلى نشر النتائج الحقيقية للانتخابات. ووفقا لها، فإن نطاق الأصوات لصالح المعارضة كان كبيرا للغاية لدرجة أن مادورو لم يكن لديه أي وسيلة لتعويض هذه الفجوة.