أظهرت دراسة لصحيفة نيويورك تايمز نُشرت اليوم (الخميس) أن سبعة بالمئة من أولئك الذين دعموا دونالد ترامب بحسب تصريحاته حول القضايا المتعلقة بنتائج الانتخابات في عام 2020، لم يعودا يدعمونه اليوم.

وسألت الصحيفة الأميركية ما يقرب من 2000 شخص شاركوا في الاستطلاعات السابقة، لمعرفة ما إذا كان أي شخص قد غيّر رأيه. بناء على المعطيات المذكورة أعلاه فإن الجواب هو نعم، بشكل لا لبس فيه. وبذلك، يبدو أن الرئيس بايدن قد استفاد من إدانة ترامب الأسبوع الماضي بتزوير سجلات الأعمال.

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بشكل عام، احتفظ ترامب بنسبة 93% من الناخبين الذين قالوا لصحيفة نيويورك تايمز إنهم دعموه في الاستطلاع السابق، وهو معطى مثير آخر للمرونة السياسية من مرشح يواجه ثلاث مجموعات أخرى من التهم الجنائية.مع ذلك ، خسر أكثر من خمس المعارضين الذين كانوا يؤيدونه في السابق.

أغلب الأشخاص الذين استطلعت آرائهم نيويورك تايمز، أيدوا الحكم، لكن جزء ملحوظ قالوا إنهم لم يسمعوا بما فيه الكفاية ليحددوا ما إذا كانوا يوافقون أم لا على النتيجة. وقال أكثر من ربع المشاركين إنهم لم يهتموا كثيراً، عموما، بالمعركة القانونية التي يخوضها ترامب.

يُشار إلى أن بايدن حافظ فقط على دعم 96٪ من أنصاره السابقين، حيث قال 1.5٪ من أنصاره السابقين أنهم سيدعمون الآن ترامب، بالرغم من الأخبار حول فساده، والبقية انتقلوا إلى التردد.

تم إجراء الدراسة عبر الهاتف، وتم التواصل مع أكثر من 93% من الأشخاص الذين تم التحدث إليهم عبر الهاتف الخليوي.