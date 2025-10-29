هل يجرؤ ترامب على تحدي الدستور؟ تكهنات حول ولاية ثالثة

قال مايك جونسون، رئيس مجلس النواب الأمريكي، إنه لا يرى أي مسار دستوري يسمح للرئيس السابق دونالد ترامب بخوض انتخابات الرئاسة لولاية ثالثة. وأوضح جونسون أن تعديل الدستور سيكون عملية طويلة ومعقدة، تتطلب موافقة واسعة من الولايات والكونغرس، وأضاف أنه ناقش هذا الموضوع مع ترامب، مشيرًا إلى القيود التي يفرضها التعديل الثاني والعشرون.

من جانبه، استبعد ترامب، اليوم الاثنين، الترشح لمنصب نائب الرئيس في انتخابات 2028، لكنه امتنع عن الجزم بأنه لن يسعى لولاية رئاسية ثالثة، ما يترك التكهنات حول هذه الفكرة قائمة.

لطالما راودت ترامب فكرة البقاء في المنصب لأكثر من فترتين، كما ينص الدستور الأمريكي، وكان يشير إليها مازحًا في التجمعات الانتخابية ويغازل مؤيديه عبر قبعات تحمل شعار "ترامب 2028". وقد أخذ بعض حلفائه هذه الإشارات على محمل الجد، مشيرين إلى أنهم يبحثون السبل القانونية أو السياسية لتحقيق ذلك، وهو احتمال يرفضه معظم خبراء القانون الدستوري.

وأشار جونسون إلى أن ترامب سبق وأن مازح بشأن رغبته في الترشح مجددًا في 2028، قائلاً إنه “يود فعل ذلك”، إلا أنه لم يصدر أي قرار رسمي بعد.