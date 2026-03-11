دراما في أستراليا: إحدى لاعبات كرة القدم الإيرانيات تراجعت عن قرارها بطلب اللجوء السياسي في أستراليا، وتواصلت مع السفارة الإيرانية في البلاد، وفي نفس الوقت كشفت عن مكان اختباء زميلاتها في المنتخب الوطني - هذا ما أفاد به صباح اليوم (الأربعاء) صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

أكد وزير الشؤون الداخلية الأسترالي، توني بيرك، الكشف عن مكان وجودهما، قائلاً: "في أستراليا، يمكن للناس تغيير رأيهم، ويُسمح لهم بالسفر. لسوء الحظ، عند اتخاذها هذا القرار، نصحها زملاؤها في الفريق ومدربها بالاتصال بالسفارة الإيرانية وطلب أن يأخذوها".

بحسب قوله، قامت جهات رسمية في الدولة بالتحقيق مع الممثلة للتأكد من أن الاختيار كان بالفعل قرارها - لكن الضرر كان قد وقع بالفعل. "نتيجة لذلك، عرفت السفارة الإيرانية الآن الموقع الذي كان فيه الجميع. أعطيت على الفور تعليمات بنقل الممثلات إلى مكان آخر، وتمت معالجة الأمر فورًا"، قال الوزير بارك.

الرياضيات، لاعبات كرة القدم الإيرانيات اللواتي شاركن في بطولة كأس آسيا للسيدات،بقين صامتات أثناء عزف النشيد الوطني الإيراني. الحادثة، التي أثارت ضجة، أدت إلى هروب خمس لاعبات من معسكر تدريب المنتخب ولَجأن إلى الشرطة الأسترالية على أمل الحصول على لجوء سياسي.

ولي العهد الإيراني، رضا بهلوي، نشر بياناً أعلن فيه أن خمس لاعبات انضممن إلى "ثورة الأسد والشمس"، وهنأهن ووصفهن بـ"رياضيات شجاعات اخترن الوقوف إلى جانب الشعب الإيراني". بهلوي توجه إلى الفيفا مطالباً بضمان أمن الطاقم.