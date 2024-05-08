قضاة عينهم ترامب: " سنقاطع خريجي جامعة كولومبيا بسبب عدم التعامل مع الاحتجاجات"

أعلنت مجموعة من ثلاثة عشر قاضيًا فيدراليًا محافظًا في الولايات المتحدة تم تعيينهم بواسطة الرئيس السابق دونالد ترامب ، الليلة (الثلاثاء) ، أنها لن تقبل طلاب القانون أو طلاب البكالوريوس من جامعة كولومبيا ، بسبب كيفية تعامل جامعتهم مع المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين في حرم الجامعة خلال الأسابيع الأخيرة ،جاء هذا وفقا لما أفادت شبكة CNN الأمريكية.

وفقًا للنشر، بعث القضاة رسالة إلى رئيسة الجامعة مينوش شفيك وعميدة كلية القانون في كولومبيا، جيليان ليستر، والتي وصفوا بها الحرم الجامعي في مانهاتن بأنه "ساحة أرضية لاندلاع اضطرابات الطلاب ومعاداة السامية والكراهية نحو وجهات النظر المتنوعة في الحرم الجامعي في جميع أنحاء البلاد. كقضاة نستأجر المحامين سنويا للعمل في النظام القضائي الفدرالي، فقدنا الثقة في كولومبيا كمؤسسة للتعليم العالي. بل أصبحت كولومبيا بدلاً من ذلك بيئة حاضنة للتعصب. وكنتيجة لذلك، حذفت نفسها من تأهيل قادة المستقبل في بلادنا".

ووصف القضاة في رسالتهم أيضا سلسلة من الإجراءات التي يجب على الجامعة اتخاذها، بما في ذلك توصية بـ"العواقب الجسيمة" للطلاب وأعضاء الهيئة التدريسية الذين شاركوا في التعكير في الحرم الجامعي.

تحولت جامعة كولومبيا إلى مركز احتجاج ضد الحرب في غزة، والتي انتشرت في عشرات الجامعات في جميع أنحاء الولايات المتحدة. كما استدعيت شرطة نيويورك الأسبوع الماضي، بناءً على طلب الجامعة، لإزالة خيمة احتجاجية أقامها المتظاهرون على أرض الجامعة وأدت إلى مئات الاعتقالات. كما أخرجت الشرطة المتظاهرون الذين استولوا على مبنى في الحرم الجامعي.

لدى الجامعة تاريخ غني بالاحتجاجات الطلابية، التي شملت على مر السنين مستويات مختلفة من الإضطرابات والتشويشات، بما في ذلك السيطرة على مبان في الحرم الجامعي، كما حدث الأسبوع الماضي عندما استولى الطلاب على مبنى هامليتون هول، مما أدى في النهاية إلى العديد من الاعتقالات.